Eine agile Frau mit einer besonders starken Ausstrahlungskraft

Gerlachsheim/Oberschüpf.Gisela Lurz, geborene Oehm, aus Oberschüpf, die mit ihrer Familie in Gerlachsheim wohnt, ist eine in allen Facetten begabte und begnadete Künstlerin in der Musik. Sie wird am morgigen Sonntag 90 Jahre alt.

Die große Liebe zur Musik und ihrer Familie waren sicherlich die Garanten, die sie bis ins hohe Alter getragen und begleitet haben. Grund genug, wenn es ihre Gesundheit zulässt, dass morgen im Winzerhof Oehm, am Ort ihrer Kindheit, ihr Geburtstag würdevoll gefeiert wird.

Viel Freude, aber auch Leid prägten ihr langes Leben, getragen vom Herzblut zur Musik, hierzu sie die Kraft sicherlich aus einem intakten Elternhaus und der später eigenen Familie mit ihrem Mann Herbert und den Kindern Martin und Christine mit Familie, samt Enkelkindern holte.

Schon in jungen Jahren schlug ihr Herz für die Musik. Nach dem Musikstudium begann für sie eine lange Zeit in der Balance zwischen Familie und der damaligen Jugendmusikschule Lauda in all ihrer Vielseitigkeit als Musiklehrerin. Ja sie war die Frau der ersten Stunde an der Musikschule Lauda-Königshofen, half mit beim Aufbau und den Herausforderungen unter dem damaligen Musikdirektor Rippin und übernahm mit großer Freude nach dessen Ruhestand die Leitung der Schule bis 1995.

Eine charismatisch authentische Frau, deren Ausstrahlung beruflich und privat bis heute in angenehmer Erinnerung blieb. Sie war auch eine große Gönnerin in der Förderung zur Musik ihrer Nichte Susanne Oehm-Henninger, über deren große Erfolge sie mit Stolz zurückblickt. Den Kontakt zu ihrem geliebten Heimatort Oberschüpf hat Gisela Lurz trotz ihrer vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen nie verloren. Im Gegenteil, sie war jeden Sonntag in den Gottesdiensten des Schüpfer Grundes zu finden, dort sie oft in den Gemeinden Oberschüpf, Unterschüpf und Lengenrieden auf der Orgel die Gottesdienste begleitete.

Sie beherrscht zudem eine Vielzahl an Instrumenten. Im Besonderen legte die Jubilarin großen Wert auf die Erhaltung des Oberschüpfer Kirchenchors, dessen Dirigentin sie über 50 Jahre war. Für ihre lange Chorleitertätigkeit und Kantorin der Kirchen, wurde sie separat vom Landesverband Karlsruhe geehrt, ebenso von den Kirchengemeinden des Schüpfer Grundes. Ebenso erhielt sie eine Ehrung von Bürgermeister Thomas Maertens, Lauda, anlässlich ihres 50-Jahr-Dienstjubiläums an der Musikschule. wahe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018