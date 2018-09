Längst ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil: Bereits seit 1980 bereichert der Heimat- und Kulturverein Phönix das Geschehen rund um die Königshöfer Messe.

Königshofen. „Wie man vernahm, klappte die Zusammenarbeit zwischen Lauda und Königshofen ja schon damals bestens“: Dieses viel Zuversicht ausstrahlende Resümee zog nun Bürgermeister Thomas Maertens nach Ende vorheriger sichtlich fesselnder Ausführungen. Das Ehrenmitglied des Heimat- und Kulturvereines Phönix 1980, Werner Keppner, hatte hier zuvor ungeteilte Aufmerksamkeit und lang anhaltenden Applaus erfahren seitens der mehr als 100-köpfigen Zuhörerschar, als die „graue Eminenz“ am frühen Donnerstagabend wie gewohnt äußerst sachkundig und daher ungemein informativ in die Thematik der Ausstellung zur Königshöfer Messe einführte.

Auf der oberen Etage des einstigen Rathauses dreht sich diesmal alles um „Hans Anton Sack - Landesökonomierat, Zentrumsabgeordneter und Königshöfer Ehrenbürger (1889 bis 1966)“, eine bislang wenig bekannte Persönlichkeit, die eine solche Würdigung allemal verdiene, wie sich die Besucher bereits bei der Eröffnung einig zeigten, als sich im Anschluss an die wortreiche Einleitung im früheren Sitzungssaal die Interessenten in den sonstigen Räumlichkeiten um die zahlreichen Exponate drängten.

Bei ebenfalls mit viel Beifall bedachter musikalischer Umrahmung durch das Blechbläser-Quintett „Just Brass“, bestehend aus Thomas Nitschke (Trompete, Königshofen), Hubert Zwerger (Trompete) und Uwe Rennhofer (Posaune, beide Königheim) sowie Hans Peter Scheifele (Horn) und Norbert Waltert (Tuba, beide Gissigheim), oblag die Begrüßung dem Vorstandsmitglied Dominik Martin, der sich eingangs kurz mit der Lokalgeschichte beschäftigte. Eine illustre Gästetruppe aufzählend, an der Spitze die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, weiterhin unter anderem die Vertretungen aus Gaukönigshofen und Bad Königshofen sowie Abordnungen örtlicher Vereine und Heimatfreunden der näheren Umgebung, leitete Martin damit über zum bereits gespannt erwarteten Referenten.

Ausgehend von den mehr als dürftigen und armseligen Verhältnissen im Taubertal seit dem 18. Jahrhundert lenkte Werner Keppner das Augenmerk auf das heutige Wahrzeichen „Gooden“, dem 1906 der Abriss drohte. Dank der anerkannten Autorität der Hauptperson der Veranstaltung habe man sich 1927 einmütig auf den Erhalt der inzwischen so beliebten Stadtansicht verständigt, wusste der pensionierte Pädagoge, der sich danach mit dem Lebenslauf und Werdegang von Hans Anton Sack befasste.

Geboren am 5. April 1889 in Königshofen, wuchs der spätere Landesökonomierat und zur damaligen Zeit jüngste Zentrumsabgeordnete des Badischen Landtages, der erfolgreiche Organisator und geschätzte Herausgeber des „Fränkischen Heimatkalenders“ sowie Verfasser lesenswerter Gedichte und Geschichten aus dem Taubergrund, als baldiger Vollwaise bei seiner Tante Katharina Wunderlich auf.

Von der Erziehung her christlich geprägt im Umfeld des Gasthofes „Die Rose“ schloss der begabte Junge 1910 das humanistische Gymnasium in Tauberbischofsheim mit dem Abitur ab, um anschließend in München und Leipzig neben Landwirtschaft noch Gartenbau und Pflanzenzüchtung zu studieren. Nach Stationen in Danzig, Graz und auch Chemnitz wirkte der Ökonomierat in der jetzigen Kreisstadt von Main-Tauber, wobei er sich zusehends der dringenden Bekämpfung der sich dramatisch verbreitenden Reblaus zuwandte.

Impulse für den Weinbau

Um Impulse für den heimischen Weinbau zu setzen, machte sich Sack für ein hiesiges Staatliches Rebgut stark und verbündete sich mit dem Laudaer Heimatsohn Dr. Josef Schmitt, dem mehrmaligen Minister und zuletzt sogar Staatspräsident der Republik Baden von 1931 bis 1933.

Zuvor habe man bereits am 10. Juli 1930 die neuen Wirtschaftsgebäude am Altenberg eingeweiht, erinnerte der ehemalige Reallehrer an dieses weit in die Zukunft reichende Projekt, ehe er weitere gute Ideen von Hans Anton Sack auflistete. Über ein auf tauberfränkisch verfasstes Hörspiel spannte hier Werner Keppner den Bogen zum Dialekt als regionales Merkmal zur Identifikation, um sich dann mit Blick auf die Herausgabe von Kalendern ausgiebig dem Begriff „Heimat“ zu widmen. Nachdem beim Vortrag noch der Heimattag in Königshofen am 21. Juni 1925 als Erinnerungsfeier an die Bauernschlacht am 2. Juni 1525 auf dem Turmberg breiten Raum eingenommen hatte, galt eine ausdrückliche Würdigung dem Ehrenbürger für seine ersichtliche Aufwertung der Messestadt, bevor der ausgewiesene Geschichtsexperte später noch sein umfassendes Referat bei einer Führung durch die sehenswerte Ausstellung abrundete.

Zuvor allerdings bestätigte in den Grußadressen zuerst Bürgermeister Thomas Maertens, dass es das Phönix-Ehrenmitglied seit Jahren bestens verstehe, sein Publikum mit auf eine besondere Reise zu nehmen, dies ungebrochen auch im 603. Jahr der Königshöfer Messe. Ein „kulturelles Highlight“ bescheinigte das Stadtoberhaupt mit dem gelungenen Vorhaben, „einen Menschen aus der Geschichte herauszulösen“, während danach die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann die Tradition hochhielt – in einer schwierigen Zeit, die mit großen Herausforderungen einhergehe.

Der Gast aus Stuttgart zählte noch etliche Werte auf und nannte einige Vorbilder als Beispiele, ehe dann der ehemalige Bürgermeister von Bad Königshofen, Clemens Behr, die enge Verbindung der Kommunen untereinander betonte und auf zahlreiche gemeinsame Aktivitäten abhob.

Die Schlussworte gehörten daraufhin der Enkelin von Hans Anton Sack, Frauke Buhl-Hoffmann, angereist mit weiteren Familienmitgliedern aus Düsseldorf-Oberkassel, die mit diversen netten Anekdoten aufwartete und aus dem Nachlass ihres mit 77 Jahren gestorbenen Großvaters zitierte, der mit vollem Vornamen eigentlich Johann hieß. bix

