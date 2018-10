„Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte“

Die Firma Lauda, Weltmarktführer für exaktes Temperieren, hat mit einem feierlichen Galaabend den 50. Geburtstag der spanischen Auslandsgesellschaft Lauda Ultracool gefeiert.

Lauda-Königshofen. Seit Anfang 2011 gehört das Unternehmen, das auf die Herstellung von industriel-len Umlaufkühlern spezialisiert ist, zur Lauda-Gruppe. Gegründet wurde es bereits am 24. September 1968 in Terrassa, Spanien, unter dem Namen Chaumeca Iberica, S.A. – und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Portfolio erweitert

In den Anfangsjahren produzierte Chaumeca Iberica Kühler, Behälter und Abflüsse für Druckluftaufbereitungsanlagen, über die Jahre erweiterten Wasser-, Luftkühler sowie Keramikfilter das Portfolio. Mit der Einführung eines eigens entwickelten Absorptionstrockners wurde Chaumeca Iberica in diesen Jahren ein bedeutender Anbieter im Bereich der Druckluftaufbereitung. Die Ära der industriellen Kühlung begann für das Unternehmen Ende der 70er Jahre mit der Entwicklung von Kältetrocknern. Zehn Jahre später galt Chaumeca Iberica als die führende spanische Marke auf dem Druckluftsektor.

Wirtschaftliche Bedeutung

Die wirtschaftliche Bedeutung der über die Jahre technisch weiterentwickelten Kühler im Produktportfolio von Chaumeca Iberica nahm in den Jahren weiter zu. Ab 1993 begann man deshalb mit der Herstellung von wassergekühlten Temperiergeräten mit 22 verschiedenen Modellen und einer Leistung von bis zu 230 kW. Am 3. Januar 1999 übernahm dann die deutsche Ultrafilter GmbH den spanischen Maschinenbauer. Aus Chaumcea Iberica S.A. wurde Ultrafilter, S.A., Teil der Ultrafilter Gruppe. In Terrassa konzentrierte man sich ab diesem Zeitpunkt voll und ganz auf die Entwicklung und Herstellung von Umlaufkühlern. Aus der Marke Cria-N wurde Ultracool. Das spanische Unternehmen verkaufte seine Produkte zu diesem Zeitpunkt bereits weltweit.

2003 erfolgte die zweite Übernahme, dieses Mal durch Donaldson Filtration Solutions, einer amerikanischen, multinationalen Firmengruppe mit weltweit rund 12 000 Angestellten. Unter der Regie von Donaldson erweiterte das Unternehmen in Terrassa die Ultracool Linie auf eine Kälteleistung von bis zu 450 kW. Die Produktionskapazität stieg nach Modernisierungsmaßnahmen auf 2000 Geräte pro Jahr.

2010 entschied sich die Donaldson Gruppe, ihr Europaengagement neu zu strukturieren und sich auf ihr Kerngeschäft, die Herstellung industrieller Filter, zu konzentrieren. Neuer Käufer wurde Lauda Dr. R. Wobser.

Die spanische Tochter, Lauda Ultracool, war geboren. In kurzer Zeit wurden die spanischen Kollegen festes Mitglied der Lauda-Familie und die Umlaufkühler eine wertvolle Ergänzung des Lauda-Temperierportfolios.

Die jüngste Weiterentwicklung der Ultracool-Linie, die Lauda erstmals auf der letzten „Achema“ der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat, beinhaltet völlig neue, effiziente Geräte mit einer innovativen Cloud-Anbindung zur dezentralen Steuerung und Überwachung.

Den 50. Geburtstag von Lauda Ultracool wurde nun am Standort der spanischen Tochter gebührend gefeiert. Zum Galaabend kam der komplette internationale Führungskreis der Lauda-Gruppe, darunter von der Zentrale der geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, mit seinem Vater, Dr. Gerhard Wobser, sowie die Geschäftsführer Dr. Marc Stricker und Dr. Mario Englert. Zu den Gästen zählten außerdem der damalige Gründer von Chauneca Iberica, Xavier Escudé Gonzalez, der Bürgermeister von Terrassa, Alfredo Vega López sowie der Präsident des Arbeitgeberverbands, Antoni Abad.

Intensive Eindrücke

In seiner Laudatio erinnerte Dr. Gunther Wobser an die intensiven Eindrücke der Akquise von Lauda Ultracool während der damaligen Wirtschaftskrise. Beeindruckt von den klug konstruierten Temperiergeräten. der modernen Produktionsstätte und dem Team unterzeichnete man am 21. Januar 2011 schließlich nach einer schlaflosen Nacht die Verträge zur Übernahme.

„Lauda Ultracool ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte, vor allem, als Spanien in einer tiefen Krise steckte“, erklärte Dr. Gunther Wobser stolz. „Heute ist Lauda Ultracool unsere größte Auslandsgesellschaft und ein profitables Unternehmen mit bedeutendem, stetigem Umsatz. Es ist zudem eng in die internationale Lauda-Familie integriert“, so Dr. Gunther Wobser abschließend. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018