Eine „Fahrt zu Freunden“

Lauda.Der Förderverein des FV führte seinen Jahresausflug durch. Die Reise, die unter dem Motto „Fahrt zu Freunden“ stand, hatte diesmal ihr Ziel in Eppan/Südtirol.

Am zweiten Tag stand zunächst ein Besuch in Maria Weißenstein an, dem Wallfahrtsort. Anschließend wurde in Margreid das orginellste Feuerwehrhaus Italiens besichtigt. Es folgte eine Weinprobe in Nals-Margreid.

Einkaufsbummel

Der dritte Tag begann mit einem Einkaufsbummel in St.-Michael. Anschließend ging es weiter zum Kalterer See. Höhepunkt der Reise war dann die Einkehr in einem Weingut “ im Zentrum von Kaltern, wo Südtiroler Spezialitäten genossen wurden. Dazu brachte ein Straßenmusikant mit seiner Ziehharmonika die Stimmung zum Kochen.