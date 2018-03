Eine geometrische Meisterleistung

Anzeige

Die Werke dieser neuen Generation der Reichstein-Kunst, die sämtlich im vergangenen Jahr entstanden sind, sind in der „FabrikGalerie“ zu sehen.

„Neue Formen in uralter Technik, fast“ nennt der freischaffende Künstler die Ausstellung, die etwa 30 Werke umfasst. Zusätzlich wird Thomas Reichstein seine figurativen und abstrakten Bronzeskulpturen ab 1. Mai im Kurpark Bad Mergentheim ausstellen.

Einen eigenen Namen hat die große persönliche Weiterentwicklung seiner Kunst noch nicht, „humane Säulen“ ist der Arbeitstitel für die abstrahierten Figurationen, die als Grundgröße das menschliche Maß in sich tragen und die prägende Linienführung des spätgotischen Schlingrippengewölbes auf eine neue Ebene heben. Sie wirken gleichermaßen in geschlossenen und offenen Räumen, die glänzende Messingbronze ist wetterunempfindlich.

Die Skulpturen führen zusammen, was Thomas Reichstein seit mehr als 20 Jahren erschafft, amorph-abstrakte und figurative Kunst. Beispiele für beide Stilrichtungen zeigt der Plastiker in der „FabrikGalerie“, einige Arbeiten sind während Auslandsaufenthalten in Ghana und Thailand entstanden.

Auch die „humane Säulen“ hat er in Thailand gefertigt; mehrere Wochen im Jahr arbeitet er dort in einer Metallgießerei an seinen Werken. Als Kind der DDR hat es den kreativen Kopf nach der Wende oft hinausgezogen in die freie Welt. Mittlerweile hat sich seine Heimatstadt selbst zu einem weltweiten Kulturmagnet entwickelt.

Dresden zählt Millionen Touristen im Jahr, und manche kommen extra um die Werke von Thomas Reichstein zu bestaunen. Ausstellungen außerhalb des sächsischen Kulturkreises – wie die zwei Monate bei Lauda – sind seltene Gelegenheiten. Man sollte sie nutzen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018