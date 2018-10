Eine hochprozentige Route durchs Dorf

Längst Tradition am letzten Oktober-Sonntag: Auch 2018 lockt „Beckstein brennt“ wieder die Massen in den mehrfach ausgezeichneten Wein- und Erholungsort.

Beckstein. Das Werbe-Symbol steht bereits seit einiger Zeit und verkündet einen großen Anziehungspunkt: Hatte man vor vier Jahren erstmals statt des vorherigen Fruchtwagens mit riesigem Plakat eine überdimensionale Spirituosenflasche aufgestellt, so prangt nunmehr schon seit Wochen eine eigens aufgebaute Brennerei als unübersehbarer Hinweis auf der Wiese vor dem Steinbruch kurz vor dem Ortseingang von Beckstein.

Trotz der deutlichen Warnung „Beckstein brennt“ erübrigt sich in diesem Fall jedoch eine gar etwaige Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr, macht die Tafel doch lediglich auf die mittlerweile immerhin 13. Auflage des beliebten Events am kommenden Sonntag, 28. Oktober, aufmerksam.

Acht Brennereien dabei

Wie gewohnt, stützt sich auch 2018 der Verband Badischer Kleinbrenner, Bezirk Main-Tauber, auf das längst bewährte Motto, wenn er an diesem Tag im bereits 1981 seitens einer staatlichen Auszeichnung so titulierten Wein- und Erholungsort wiederum offiziell seine neue Brennsaison eröffnet.

Dabei „brennt“ es in Beckstein in allerdings anderer Hinsicht tatsächlich beinahe an allen Ecken und Enden, verfügen doch in der 350-Seelen-Gemeinde, umgeben von rund 100 Hektar Rebfläche und mehr als 7000 Obstbäumen, zahlreiche Haushalte über eigene Brennrechte.

Acht dieser Brennereien – in diesem Jahr kam noch eine weitere hinzu – beteiligen sich nun erneut an der stets reizvollen und zuletzt geradezu überwältigend besuchten Veranstaltung, alles optimal gerüstete Stationen, die man per Rundgang zum Ausklang des Monats Oktober genauer erkunden kann.

Der Startschuss mit dem Brennbeginn in allen acht örtlichen Anlaufstellen - plus zusätzlich dem Dorfgemeinschaftshaus – fällt hier schon um 11 Uhr, auch weithin hörbar verdeutlicht durch die Mitglieder der Historischen Gruppe der Schützengilde aus Königshofen, die dazu ihre gewaltigen Böllerschüsse abfeuern.

Nach den obligatorischen Grußworten der illustren Gäste aus Kommune, Politik und Verband, darunter als spezielle Krönung auch die württembergische Destillatkönigin, schließt sich daraufhin die oftmals zuerst gemeinsame „Besichtigungstour“ mit dem Auftakt im Hof beziehungsweise vor der Vinothek WeinWelt der Becksteiner Winzer eG an, wobei es natürlich im Verlauf des Sonntages jedem überlassen bleibt, seine ganz persönliche Route zu wählen. Bereits hier zur Eröffnung und danach bei mehreren Platzkonzerten im Ort stimmen die Heckfelder Musikanten die Besucher zünftig ein. Ab dem späten Vormittag halten aber vor allem die einzelnen lokalen Brennereien ihre Türen und Tore weit offen, um hautnah die Herstellung von Edelbränden zu demonstrieren, angefangen von den Becksteiner Winzern über Horst Strebel, Mario Schwarzburg, Herbert & Dieter Braun, Karlheinz Braun und Gerhard Möhler (mit „Vorbrenner-Party“ am Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr) sowie Erich Krämer bis hin zur Familie Hahn, die naturgemäß neben den logischen Verkostungen der Destillate jeweils außerdem noch vielfältige „handfeste“ Nahrungsmittel anbieten, um eine gute Grundlage für die zahlreich möglichen Proben zu gewährleisten.

Auf die Gäste wartet allerdings in den verschiedenen Betrieben nicht nur eine allumfassende Bewirtung, sondern zudem auch eine Präsentation mit einer umfangreich bestückten Probiertheke auswärtiger Brenner des Verbandes im Dorfgemeinschaftshaus. Mit im Reigen befinden sich in dieser gewohnten Umgebung Stephan Grimm (Külsheim) und Paul Geiger (Harthausen), während darüber hinaus zusätzliche unterschiedliche Aussteller den gelungenen Mix im zentralen Gebäude bereichern.

Rahmenprgramm

Überhaupt erfuhr das Programm seit der ersten Auflage inzwischen eine durchaus ansehnliche Ausweitung, so ergänzen in diesem Jahr weitere Genuss-Stationen die bunte Palette, angefangen von Bäckereien über einen Metzger bis hin zu einem Bio-Hofladen. Umsehen kann man sich ebenso unter anderem bei Kreationen und Unikaten aus Glas, Keramik oder Metall sowie über die Schulter schauen dem Holzschnitzer Heinz A. Theobald. Bei nicht fehlenden Angeboten für den Nachwuchs durch ein Karussell, Hüpfburgen und Spielgeräte hält man mancherorts teilweise auch noch das zum kleinen Jubiläum des Zehnjährigen eigens auf den Markt gebrachte „Festglas“ bereit.

Eine passende Abrundung erfährt das kommende besondere Highlight über das Einzugsgebiet hinaus noch durch das sogenannte „Brenner-Quiz“ mit den Riechproben verschiedener Destillate, zu dem alle beteiligten zehn Betriebe spezielle Fragebögen bereithalten. Zu gewinnen gibt es dabei für die richtigen Antworten insgesamt fünf Gutscheine und Preise in Form von edlen Bränden - damit Beckstein dann später zu Hause gewissermaßen noch einmal so richtig „nach-brennt“. bix

