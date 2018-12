Eine positive Jahresbilanz gezogen

Grünsfeld/Lauda.Die Pfarrscheune in Lauda bot einmal mehr den stimmungsvollen Rahmen für die Jahresabschlussfeier der Firma Bohlender aus Grünsfeld. Geschäftsführer Volker Bohlender empfing seine Mitarbeiter im Pfarrhof.

Bei seinem Rückblick auf das Geschäftsjahr vermeldete Volker Bohlender, trotz schwieriger Umstände auf dem Rohstoffmarkt für Hochleistungskunststoffe in China, wieder eine positive Geschäftsentwicklung seiner beiden Marken Bola und Sicco. Maßgeblich sei der Erfolg dem großen Einsatz und dem Können seiner knapp 70 Mitarbeitern zu verdanken, die das Unternehmen auf zahlreichen kleineren Hausmessen bei Händlern sowie auf gleich zwei großen internationalen Labormessen in diesem Jahr repräsentierten.

Im April nahm das Bohlender-Team auf der „Analytica“ in München teil und im Juni stand die „Achema“ in Frankfurt an. Darüber hinaus berichtete Bohlender über den aktuellen Stand der seit Anfang des Jahres laufenden Umstellung des kompletten EDV-Systems, über diverse Marketingaktionen, interne Events und getätigte Investitionen, wie die Teilaufstockung eines Hallendachs.

„Auch für die Zukunft sind wir gut aufgestellt und haben unsere Hausaufgaben gemacht“, so der Geschäftsführer bei seinem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Anfang 2019 soll die EDV-Umstellung abgeschlossen sein, die dann zusammen mit dem ebenfalls für das kommende Frühjahr geplanten neuen Internetauftritt auch einige Synergieeffekte auslösen wird. Viele kleinere Messen bei Händlern seien bereits fixiert und auch der Marketingplan für 2019 steht.

Wichtiger Bestandteil des erfolgreichen Unternehmens seien die Mitarbeiter, die mit ihrem Know-How maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Besonders langjährige Mitarbeiter werden deshalb traditionell an der Jahresabschlussfeier für ihre Dienste geehrt. In diesem Jahr durfte Bohlender Daniel Himmel und Benjamin Schmitt jeweils für fünf Jahre und Rainer Schörösch für 30 Jahre ehren. Ebenso stellte er in diesem Rahmen neue Mitarbeiter vor sowie drei neue Azubis, die im September ihre Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen hätten.

Als Highlight am Ende seiner Rede zeigte der Unternehmer einen Film über den Erlebnistag im Juli, der die Belegschaft an die Mainschleife führte. Beim gemütlichen Beisammensein im Anschluss an die Rede wurden noch viele lustige Anekdoten vom Seifenkistenbauen mit anschließendem Rennen und der Fahrt mit dem großen Partyfloß auf der Mainschleife erzählt. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018