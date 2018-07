Eine Reise nach Disney World

Mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm unterhielt der TV Königshofen wieder seine Gäste beim traditionellen Turnerball. © Waltraud Grünewald

Eine bunte Besucherschar tummelte sich beim Turnerball wieder in der TV-Halle.

Königshofen. Bereits am Eingang wurden die Besucher von zwei Scheichs begrüßt - denn so bunt wie das Motto „Eine Reise nach World Disney“ war der ganze Abend. Von der Hallendecke schwebte Mickey Maus und Donald Duck. In der Bar lud Nemo der Fisch zu coolen Getränken ein - ein buntes und fröhliches Treiben

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2487 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018