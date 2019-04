Eine Reminiszenz an Böhmen und Mähren

Blasmusik im Doppelpack: Die Kapellen aus Beckstein und Kupprichhausen setzten über fast vier Stunden vorwiegend böhmisch-mährische Akzente.

Beckstein. „Wo Einigkeit herrscht, ist auch Erfolg“: Teamwork stehe über allem, zeigt man sich längst bei der Winzerkapelle Beckstein überzeugt, die diesen Zusammenhalt nicht nur in den eigenen geschlossenen Reihen pflegt.

Auch darüber hinaus unterhält man beste Beziehungen zu anderen Klangkörpern, wie man jetzt wiederum gelungen veranschaulichte, als in dem mit rund 200 Besuchern gut besetzten Winzersaal das traditionelle Osterkonzert über die Bühne ging. Die Musikkapelle Kupprichhausen bestritt hier nämlich unter dem Motto „Abend der Blasmusik“ den ersten Abschnitt einer zweigeteilten begeisternden Programmfolge, die – bei obligatorischer Umbauphase – knapp vier Stunden vollauf in ihren Bann zog.

Den „Teamgeist“ in das Blickfeld rückte auch in seiner Begrüßung der später moderierende Ex-Schlagzeuger der Becksteiner, Dietmar Mallok, der unter anderem Ortsvorsteher Edgar Herbst willkommen hieß, ehe die Vorsitzende des Gastvereines, Karin Körner, kurz mit Informationen zum Nachbarort aufwartete.

So zähle die 1937 in der heute etwa 300-Seelen-Gemeinde Kupprichhausen gegründete Kapelle derzeit 29 Aktive bei 89 fördernden Mitgliedern, hieß es, bevor endgültig mehr oder minder fetzige Klänge – meist böhmisch-mährischen Ursprungs – den Raum erfüllten, oftmals frenetisch beklatscht von den stets mitgehenden Zuhörern.

Gesangseinlagen im Duett

Die Kupprichhäuser unter ihrem Dirigenten Frank Wagenblast, der auch mit Gesangseinlagen glänzte, teilweise im Duett mit Jana Hehn, die mit Sophia Kilian ebenso die aussagekräftigen Erläuterungen besorgte, legten dabei gleich mächtig los.

Nach dem Auftakt zu den insgesamt 13 Titeln mit der „Festivus-Fanfare“ (Komponist Martin Scharnagl) folgten quasi ohne Verschnaufpause der „Kaiserin-Sissi-Marsch“ (Timo Dellweg), das Stück „Mountain-Wind“ mit der Flötistin Theresa Hellinger, das Wanderlieder-Potpourri „Kein schöner Land“, die Reinhard-Fendrich-Ballade „Bergwerk“ sowie die Polkas „Zeitlos“ und „Hinter der Garage“ bis hin zu „Sound of Silence“ des amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon & Garfunkel.

„Wenn die Polka klingt“ (Orchesterleiter Peter Schad) leitete schließlich über zum feierlichen Beitrag „Amen“ (Pavel Stanek), dem rhythmischen „Augenblicke“ und dem Klassiker „Borsicka- oder Wiesenfest-Polka“, ehe zuletzt die „Böhmischen Sterne“ (Michael Kuhn) einen bunten Melodien-Strauß abrundeten, der natürlich sofort lauthals geäußerte „Zugabe“-Rufe herausforderte.

Mit der „Bodensee-Polka“ (Alexander Pfluger) markierte daraufhin die Musikkapelle Kupprichhausen den Schlusspunkt unter einen ersten Teil, der bestens ankam und dabei erst recht noch Lust auf viel mehr machte.

Diesem hohen Anspruch gewachsen zeigte sich dann im zweiten Abschnitt des Osterkonzertes auf jeden Fall die Winzerkapelle Beckstein, eine 13-köpfige verschworene Truppe, allesamt Hobby-Instrumentalisten aus dem tauberfränkischen Bereich, vereint durch die gemeinsame Leidenschaft für die echte und unverfälschte böhmisch-mährische Blasmusik.

Die Akteure aus dem bekannten Weinort, die ihr Niveau mit regelmäßigen intensiven Proben aufrechterhalten, arbeiten dabei ohne den sonst wie üblich davor agierenden Dirigenten, weshalb daher der Erste Flügelhornist Marvin Gabel die jeweiligen Einsätze und damit das perfekte „Timing“ vorgibt.

Das klappte wie immer ausgezeichnet, und nicht nur bei den besonders viel Eindruck erzeugenden Titeln wie „Trumpet Hearts Slowrock“, „Zwei Supermänner“ oder „Der kleine Buntspecht“, bei denen durchweg ein Duo die Akzente setzte. So an den Trompeten Marco Pürzl und Timo Strebel, an Tenorhorn und Bariton Gerhard Möhler jun. und Peter Ehler sowie an den Klarinetten Michael Möhler und Gerhard Möhler sen., während bei der „Tondovi-Polka“ der Schlagzeuger Frank Moll den Solopart dazu nutzte, sein trommelndes Können zu demonstrieren.

Publikum klatscht mit

Aber überhaupt unterstrich das Ensemble, das erst vor drei Jahren beim „SWR4-Blechduell“ gegen starke Konkurrenz den dritten Platz eroberte, bei allen insgesamt 17 Stücken die Aussage eines Verantwortlichen, dass man Musik präsentiere, die „frisch, ungekünstelt und von Herzen kommt“. Ob bei „Sommerlaune“, „Der Himmel voller Geigen“, „Wie im Märchen“, „Laubener Schnellpolka“, „Sehnsuchts-Polka“, „Ein junger Egerländer“, „Maxglaner Zigeuner-Marsch“, „Ein Egerländer Traum“, „Katharinas Ländler“, den Polkas „Ins Glück“, „Stremtal“ oder „Südböhmische“ bis zum mit Gesang angereicherten „Dem Land Tirol die Treue“ – das stets aufmerksame und oftmals mitklatschende Publikum sparte nicht mit dem verdienten und lange anhaltenden Applaus für die sich voll einbringende Winzerkapelle Beckstein, mündend in die lautstarken Äußerungen nach einer Fortsetzung des Programms. Nach einem kurzen werbenden Hinweis auf die inzwischen bereits zwei aufgelegten CDs mit den Titeln „Durst ist keine Schande“ und „Durst auf Mehr“ beendeten schließlich die nochmals mitreißenden Zugaben „Wir Musikanten“, „Böhmische Liebe“, „Böhmischer Traum“ sowie zuletzt die „Kuschel-Polka“ ein Konzert, bei dem zwei Klangkörper vereint für beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgten.

