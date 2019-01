Eine sehr kurzweilige Premiere

Beckstein.Sehr reger Besuch und beste Stimmung herrschte bei der ersten närrischen Weinprobe der Becksteiner Weinwelt im St-Kilians-Keller.

„Eine bunte Mischung aus erlesenen Qualitätsweinen und niveauvoller Unterhaltung“ versicherten nach dem Einzug und einem Begrüßungssekt für die zahlreichen Gäste die beiden Moderatoren, Gerhard Fleuchaus, Vorstandsmitglied der Grünsfelder „Hasekühle“, und Michael Spies von den Becksteiner Winzern eG, der zugleich durch die sechsgängige Weinprobe führte.

Mit ihrer Ankündigung hatten die beiden nicht zu viel versprochen, denn das Programm und die Darbietungen dieser Premiere konnten sich wahrlich sehen lassen. „Von Laien für Nichtprominente“, fügten die beiden Conférenciers mit ironischem Augenzwinkern als Anspielung auf die weithin bekannte närrische Weinprobe im Staatlichen Hofkeller in Würzburg hinzu. Den Auftakt im stimmungsvollen St-Kilians-Gewölbekeller der Becksteiner Weinwelt bildeten die zwei Tanzmariechen Ayla Korkut und Fe Kohler von der „Narrhalla Boxberg“, die unter Trainerin Milena Hahn zum Beispiel Top-Platzierungen in ihrer Altersklasse im Narrenring Main-Neckar erreichten (die FN berichteten).

Ein in dieser Kombination ziemlich ungewöhnliches Probenpaar wurde bei der ersten Weinverkostungsrunde serviert, nämlich ein weißer Bacchus zusammen mit einem Tauberschwarz. Daraufhin erfuhren die Gäste, was es damit auf sich habe, denn es folgten umgehend in der Doppelbütt der „Weingott Bacchus“ und „Frau Tauberschwarz“, dargestellt von Rolf und Sybille Becker aus Zimmern. Der aus Rheinhessen stammende sowie reichlich zerstreute und vergessliche „Bacchus“ bemerkte nach einer Weile allerdings dann doch, dass Badischer Wein seine Vorzüge habe.

Dass man mit Weinflaschen sogar Musik spielen kann, demonstrierte ein Blechbläserquintett des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg, das zudem den gesamten Abend musikalisch umrahmte.

„Think Pink“ lautete das Motto bei einer mitreißenden Choreografie der rosafarbenen „Flamingos“, einer Schautanzgruppe der Juniorengarde Grünsfeld. Zu den wesentlichen Höhepunkten des Programms zählte auch Julius Pfreundschuh aus Neubrunn. Der junge Straßenmusiker und „Franken-Rapper“ persiflierte in seiner musikalischen Bütt-Show an der Gitarre auf köstliche Weise Welt- oder Topstars wie etwa Chuck Berry, Drafi Deutscher, Peter Maffey, ACDC, Spider Murphy Gang und Helene Fischer.

Eine teilweise schier artistische Blechbläser-Einlage mit im wahrsten Sinne Händen und Füßen bot wiederum das Ensemble des Umpfertaler Musikvereins.

Spezifika zwischen Mann und Frau standen im Mittelpunkt bei einer „Frau mit einem Riesen-Problem“, gespielt von der Mundart-Liedermacherin Ulrike Walter aus Uissigheim, die unter anderem schon mehrmals bei „Beckstein brennt“ zu Gast war. Nach einem Marschtanz der Prinzengarde Oberlauda waren beim durch die Musiker und der Garde begleiteten Finale das Prinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Königshofen (KGK) „Die Schnocke“, Prinzessin Anke I. (Fischer) und Prinz Markus II. (Hoferichter), als Überraschungsgäste mit dabei.

Anschließend nutzen noch viele der zahlreichen Gäste, die zuvor bei dem abwechslungsreichen Programm sehr ausgiebig Spaß zeigten, die Gelegenheit, den Abend bei einem geselligen Beisammensein und weiterem Weingenuss ausklingen zu lassen.

Eine äußerst gelungen, hoch unterhaltsame und sprühend witzige sowie kurzweilig unterhaltsame Premiere, die durch drei Weinpaare aus der Premium-Linie „Kilian“ der Becksteiner Winzer eG abgerundet wurde – dies kann als Fazit der ersten närrischen Weinprobe in der Becksteiner Weinwelt resümiert werden.

