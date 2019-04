Eine Welt, die fröhlich stimmt

Lauda.Ein „Ausrufezeichen“ zur Einstimmung auf den Frühjahrsmarkt setzt der Kunstkreis Lauda-Königshofen mit der Eröffnung seiner neuen Ausstellung in der Galerie „das auge“.

Die Freunde der Malerei können sich auf eine besondere Vernissage freuen.

Der Frühling hält Einzug

„Auf dem Weg mit Licht und Farbe“ nimmt die Künstlerin Barbara Holzer die Besucher der Kunstkreis-Galerie mit in eine Welt der Farben und Formen, die fröhlich stimmt – der Frühling hält Einzug.

Als bewährter Laudator wird Gunter Schmidt vom Kunstverein Tauberbischofsheim bei der Eröffnung am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr in diese sehenswerte Ausstellung einführen. Die Ausstellung kann auch am Nachmittag nach der Eröffnung noch von 14 bis 18 Uhr besucht werden und ist an den Sonntagen im April außer am Ostersonntag zu den üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. irg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019