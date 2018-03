Anzeige

Gerlachsheim.„Eine Welt ohne Hunger ist möglich“ lautete das Thema eines Vortrags im Josefshaus im Rahmen der „Gerlachsheimer Mon(d)tage“.

Referent in der Veranstaltungsserie, die von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und Katholischen Landvolk-Bewegung (KLB) dieses Jahr unter dem Motto „Zukunft ist möglich“ präsentiert wird, war Lothar Kleipaß, Geschäftsführer des Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienstes (ILD) in Rhöndorf und unter anderem jahrelanger Entwicklungshelfer in Simbabwe.

Der IDL, eine vor 30 Jahren gegründete Initiative der KLB zur ländlichen Entwicklung, ist ein privater Trägerverein in der Entwicklungszusammenarbeit. Ziele sind die Begleitung von Projekten zur ländlichen Entwicklung in allen fünf Kontinenten, insbesondere unter anderem in Uganda, Senegal, Südafrika, Indien, Bangladesch, Chile und Argentinien. Dabei orientiert sich der ILD an strengen Qualitätsmerkmalen sowie an Netzwerkarbeit und Mitarbeit in relevanten Dachorganisationen.