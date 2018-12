Einen bunten Melodienstrauß gebunden

Ein stimmungsvolles Adventskonzert bot die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach in der Pfarrkirche „St. Georg“.

Oberbalbach. Bei der Konzertsoiree am Sonntag in der gut besuchten Pfarrkirche St. Georg präsentierte das Orchester unter Leitung von Dirigent Klaus Weiland den Zuhörern einen bunten und abwechslungsreichen Strauß sowie eine Reise durch die Welt der Musik mit bekannten und beliebten Melodien und Evergreens unterschiedlichen Genres. Auf dem Programm standen unter anderem Polkas und Märsche wie etwa „Böhmische Liebe“ und „Andaluka“.

„Aus Oper und Konzert“ lautete das Motto eines Medleys zum Beispiel mit dem „Triumphmarsch“ aus Verdis Oper „Aida“ und dem „Gefangenenchor“ aus Verdis Opernwerk „Nabucco“. Als Instrumentalsolo ließ Klaus Weiland am Flügelhorn mit Begleitung von Michael Ott am Tenorhorn im Duett die „Flügelhornserenade“ erklingen.

Besonderer Höhepunkt

Besonderer Höhepunkt war das Zusammenspiel des Blasorchesters gegen Ende des Abendkonzerts gemeinsam mit dem Sängerinnenensemble des Gesangsvereins „Eintracht“ Oberbalbach bei einem schwungvoll mitreißenden Potpourri populärer Hits der legendären Popgruppe „Abba“ wie zum Beispiel „Mamma mia“ und „Super Trouper“.

Nach dem Klassiker „The Little Drummer“ als Zugabe wurde zum Abschluss zusammen mit den Besuchern“ das Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ gesungen. Eine ebenfalls gemeinsam gesungene Weihnachtsweise war zuvor „Tochter Zion“.

Für eine auch optisch stimmungsvolle Atmosphäre sorgten in den Bankreihen aufgestellte Leuchten mit Kerzenschein und die Illumination des Altarbereichs mit farbigen Lichtstrahlern. Die adventliche Dekoration erfolgte erneut unter Federführung von Christa Zenkert.

Auf den hohen Anteil junger Aktiver wiesen der Vorsitzende Christian Ernst in seiner Moderation und Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube in einem Grußwort im Laufe der der Konzertsoiree hin. „Wir sind mit einem Durchschnittsalter von rund 30 Jahren der aktuell 32 aktiven Mitglieder eine sehr junge Musikkapelle“, hob der Vorsitzende hervor. Dies zeige, dass die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach, die im November 2017 mit einem großen Festwochenende in der lokalen Turn- und Festhalle ihren 90. Geburtstag feierte, der Jugend- und Nachwuchsarbeit sehr hohen Wert beimesse, unterstrichen Ernst und Strube.

Damit verbunden sei das Ziel, das musikalische Engagement junger Menschen als auch gesellschaftliche Miteinander in Oberbalbach, das immer wieder als „Mekka der Musik“ bezeichnet werde, zu fördern und zu pflegen.

Bei einer Auszeichnung wurde unter anderem auch Ehrendirigent Reinhold Schneider, der über 20 Jahre die Oberbalbacher Musik- und Feuerwehrkapelle geleitet hatte, mit einem Präsent gewürdigt. Darüber hinaus dankte Ernst den Frauen des Gesangvereins „Eintracht“ Oberbalbach für deren Mitwirken und der katholischen Gemeinde für die Bereitstellung der Kirche zugunsten des Konzerts.

In dem knapp über einstündigem Adventskonzert sorgte die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach nebst im Zusammenspiel mit dem Sängerinnenensemble des Gesangsvereins „Eintracht“ nicht nur für eine sehr stimmungsvolle und mitreißende Soiree, sondern stellte zudem auch ihren musikalischen Anspruch und hohen Qualitätsstandard unter Beweis. Kräftiger Applaus der zahlreichen Zuhörer für die Leistung der Mitwirkenden sowie für eine offenbar sehr gut gelungene und ankommende Repertoireauswahl war am Ende eine vollkommen verdiente und angemessene Würdigung.

Das Konzert war darüber hinaus der erste Auftritt der Musikkapelle mit neuer, modifizierter und komplettierter Kleidungsausstattung. Der bei dem Adventskonzert generierte Spendenerlös kommt der musikalischen Arbeit des Orchesters und dessen Jugendarbeit zu Gute.

Die Hauptprobe der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach findet jeweils am Freitag von 20 bis 22 Uhr in den vereinseigenen Räumlichkeiten (Balbachtalstraße 24) statt. Gemeinsame Jugendprobe ist freitags von 19 bis 20 Uhr. Jeweilige Einzelunterrichte werden von Montag bis Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr angeboten.

Weitere Infos sind bei Christian Ernst, Telefon 0151/26616080 oder 07931/9237037 (ab 18 Uhr), E-Mail musikoberbalbach@aol.com, erhältlich.

