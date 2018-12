„Einer der Besten der jüngeren Generation“

Lauda.Fliegen – der uralte Menschheitstraum wurde seit jeher von Gedanken, Wünschen, Träumen und von der Fantasie beflügelt. Erfindern, Technikern und Ingenieuren blieb es vorbehalten, die Menschen mit Hilfsmitteln das Fliegen zu lehren.

Die Kunst übernahm das Weiterträumen und schuf zahllose geflügelte Wesen, Engel zumal, in der Malerei, in der Musik, in der Literatur und herausragend in der Bildhauerei in Holz und Stein.

Einer von ihnen, der zu eigenwilliger Formsprache gefunden hat, ist Thomas Hildenbrand, der mit seiner Ausstellung „Vom Flug“ zurzeit und bis Ende Januar kommenden Jahres in der Lauda FabrikGalerie zu sehen ist.

Zu der großen 24. Dezember-Vernissage (und der 138. Ausstellung in der Galerie überhaupt) begrüßte Firmenchef Dr. Gunther Wobser wieder eine illustre Schar von Gästen. Die Ausstellung sei auf Vermittlung seines Bruders Jochen zustandegekommen, der im Bayerischen Rundfunk zum Thema „Schnitzen wie Riemenschneider“ über Thomas Hildenbrand berichtet hatte. Denn der hatte drei Jahre lang in Würzburg gelebt, im Dunstkreis von Tilman Riemenschneider und an der Quelle höchster Holzschnittkunst. Hier sind auch in der Würzburger Augustinus Kirche und im Museum am Dom Werke von Thomas Hildenbrand zu sehen.

Wie man schnell herausfinden kann, wie Menschen Kunst, interpretieren, demonstrierte Gunther Wobser, seit drei Monaten wieder aus Silicon Valley in Lauda zurück, mit einer unterhaltsamen „Handy-Aktion“ zum Thema „Was bedeutet Kunst für Sie persönlich?“ Mit einem Knopfdruck auf seinem Handy durfte, wer wollte, eingeben, was ihm dazu einfiel. Das Ergebnis war auf einer Videowand ablesbar, auf der sich drei Begriffe unter vielen anderen hervorhoben: Freiheit, Fantasie, Ästhetik.

Von Harmonie und Schönheit

Alle drei, ergänzt durch Harmonie und Schönheit, beschreiben auch die musikalische Begleitung im Programm.

Die Musikerin Corinna Schmidt, wie ein lebendiger Scherenschnitt auf der Videowand und damit dem Zuhörer sehr nahe, spielte auf der keltischen Harfe und sang mit klarer und schöner Stimme Lieder wie das „Halleluja“ von Leonhard Cohen oder „Imagine“ von John Lennon.

„Als einen der Besten der jüngeren Generation“ von Holzbildhauern, nannte Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda- Königshofen, in seiner Einführung den Künstler Thomas Hildenbrand. Die Basis seiner Arbeit entspreche „einer sehr großen, persönlichen Form- und Darstellungslust und ständiger kunstgeschichtlicher Reflexion.“ Und so sei „Vom Flug“ nicht nur Thema der Ausstellung, sondern seines gesamten Schaffens, das sich immer wieder um Engel und Vögel dreht.

Wurden Engel in allen Jahrhunderten fast ausschließlich als überirdische, liebliche und zumeist weibliche Wesen, Schutzengel, unsichtbare Begleiter des Menschen dargestellt, so sind sie bei Thomas Hildenbrand Männer: jung, sportlich und sehr präsent. Und doch verletzt und verletzbar, mit heftigen Spuren der Bearbeitung, die Glieder durchtrennt, mit halbem Flügel, nicht dem Boden verhaftet, schwebend zwischen Erde und Himmel, seltsam entrückt und doch dem Betrachter zugewandt.

Eingefügt in schmale Rahmen, scheinen diese „Männer-Engel“ deutlich zu machen, dass das menschliche Dasein zwar begrenzt ist, dass aber Fantasie, freier Wille, Wünsche, Träume und Entschlossenheit „Flügel“ verleihen (wenn auch nur halbe), um die menschliche Begrenztheit aufzubrechen. „Innerhalb des Rahmens werden also die Grenzen des Rahmens gesprengt, das Unmögliche wird möglich,“ wie Norbert Gleich ausführte.

Vögel als Schwerpunkt

Weiterer Schwerpunkt in der Arbeit des Holzschneiders sind Vögel, Vogelschwärme, wild flatternde, schreiende, schwarze Tiere, die fremd und kalt anmuten und die Norbert Gleich als „Menetekel unserer modernen Gesellschaft“ beschreibt, in dem der Künstler Zeichen unserer Ängste und emotionaler Kälte sichtbar werden lässt.

Eine theologische oder religiöse Deutung ist bei Hildenbrands fliegenden Männern nicht unbedingt erkennbar (ausgenommen eine, dem gekreuzigten Christus ähnliche Darstellung), eher bietet sich eine philosophische Interpretation an: Die Begrenztheit des Menschen, die er nur gestalten aber nicht überwinden kann.

Das zu vermitteln, gelingt dem Künstler mit seinen Holzschnitzwerken eindrucksvoll. Und damit reiht er sich ein in die Zahl der Künstler, die mit ihren Ausstellungen zum Jahresende die Kunst ambitionierte Arbeit der Firma Lauda bereichern und kunstbeflissenen Menschen im Land neue Horizonte öffnen.

Bisher habe bei den Dezember- Vernissagen der Lauda FabrikGalerie die Malerei überwogen, meinte Lauda-Seniorchef Dr. Gerhard Wobser bei der Eröffnung der Ausstellung „vom Flug“.

Nun sei wieder einmal ein Bildhauer zu Gast, der ihn mit „seiner Formensprache und künstlerischen Gestaltung beeindruckt“ habe und der in seinen Skulpturen zum Ausdruck bringe, wie „das Schweben unter Ausschalten der Schwerkraft das Glücksgefühl des Fliegens und Gleitens“ erlebbar machen kann. ky

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018