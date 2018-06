Einer guten Idee einen Raum verschafft

Anzeige

Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens zeigte sich dankbar für die vielen Bürger aus Lauda-Königshofen und der Umgebung, die sich mit viel Liebe, Energie und Zeit ehrenamtlich in der Tafel oder in deren Förderverein engagieren. In diesen Dank schloss er zudem die Menschen und Unternehmen ein, die die Arbeit der Tafel mit Geld- und Sachspenden unterstützen.

„Niemand wird auf Dauer seinen Wohlstand in Frieden genießen können, wenn daneben Armut und Hoffnungslosigkeit wächst,“ beschrieb Angie Reinecke vom Landesverband der Tafeln in Baden-Württemberg. Sie führte weiter aus, dass „Armut und Lebensmittelverschwendung – ein erschreckender Mangel auf der einen, und irrsinniger Überfluss auf der anderen Seite“ – zwei Seiten derselben Medaille sind. Zu einem besonderen Festgottesdienst trug die musikalische Umrahmung von Anja Tschammler-Grigoleit mit Ihrem Begleiter Dr. Gutemann bei.

In einem Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre des Tafelladens wurde deutlich, dass neben der wöchentlichen Hilfe auch die Begegnung, die Freude, gemeinsame Ausflüge und Grillabende und viel gemeinsam Erlebtes den Spaß an der Tafelarbeit prägen.

Wolfgang Pempe, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, zeichnete daher zwölf Menschen aus, die sich bereits seit zehn Jahren in und für den Tafelladen engagieren. „Sicher sind Tafelläden nicht die alleinige Lösung, um der Armut entgegenzuwirken, aber sie sind ein praktikabler Ansatz für den Übergang. Und so danke ich Ihnen, den ‚Altgedienten’, den Neuen, denjenigen, die uns ein Teil des Weges begleitet haben, Sie alle sind ein wertvoller Teil dieser Erfolgsgeschichte,“ sagte Pempe abschließend.

Geehrt wurden im Rahmen der Feier dann diese verdienten Mitarbeiter: Susanne Appel, Christa Blesch, Beate Blumenstock, Elfriede Bummer, Irmi Eck, Maria Fleckenstein, Renate Gaul, Dorothee Goericke, Thekla Jenisch, Rose Moser, Helmut Wenz und Hannelore Zeier.

Rückblick: Am 2. Juni 2008 hatte der Tafelladen Lauda-Königshofen seinen ersten Öffnungstag. Nachdem das Diakonische Werk bereits 2006 in Wertheim und 2007 in Bad Mergentheim einen Tafelladen initiiert hatte, sah man die Notwendigkeit, auch in der Mitte des Main-Tauber-Kreises Bedürftigen eine Ausgabestelle anzubieten. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, die so den Grundstock für die erfolgreiche Tafelgeschichte in Lauda legten, wurde ein Ladenlokal am Ende der Josef-Schmitt-Straße renoviert. Engagierte Personen waren gewillt, der guten Idee einen Raum zu verschaffen.

35 Ehrenamtliche

Seit nun zehn Jahren leisten rund 35 Ehrenamtliche Woche für Woche zuverlässig ihren Dienst im Tafelladen, sei es als Fahrer oder im Verkauf. Montags und mittwochs sammeln sie bei örtlichen Lebensmittelhändlern und Bäckereien die Lebensmittel ein, die im regulären Verkauf aussortiert werden, obwohl sie tadellos für den Verzehr geeignet sind. Somit leisten die Ehrenamtlichen auch einen wertvollen Beitrag, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Möglich machen die die vielen Ehrenamtlichen, die mit handfester Arbeit, Respekt und einem Lächeln vielen Kunden das Leben leichter machen. Dies würdigte Christine Lurz, Vorsitzende des Fördervereins Tafel Lauda-Königshofen. Die Freude und Energie der ehrenamtlich Tätigen zeigten TauberBrass“ der Musikschule unter Leitung von Jochen Rothermel in Noten verpackt in ihrer schwungvollen Musik.

Wer auch Teil der Erfolgsgeschichte der Tafel Lauda-Königshofen sein möchte, kann dies mit einer Geld- oder Zeitspende in Form von aktiver ehrenamtlicher Mitarbeit gerne tun. Ansprechpartner hierfür ist Volker Herm, Leitung Tafelarbeit beim Diakonischen Werk Main-Tauber-Kreis, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/928014 oder volker.herm@diakonie.ekiba.de. rega

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018