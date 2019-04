Einfach mal vorbeischauen und viel Spaß haben

Königshofen.Um drei Sportabzeichen hat der TV 2018 die Rekordmarke von 200 abgelegten Prüfungen verfehlt. Für 2019 stellt dies eine Herausforderung dar. Nicht einfacher wird die Aufgabe durch einen Wechsel im Prüferteam. Irene Gerner hat nach langen Jahren der Gesamtverantwortung den Staffelstab an Katharina Ott und Elfriede Seus übergeben.

In bewährter Weise

Trotz dieses personellen Wechsels wird das Sportabzeichen-Team in bewährter Weise ab Montag, 6. Mai, in die Saison starten. Da Irene Gerner weiterhin zur Verfügung steht und auch Katharina Ott bereits über langjährige Erfahrung verfügt, ist der reibungslose Übergang gewährleistet. Jeder, der Lust hat, seine körperliche Fitness zu trainieren oder unter Beweis zu stellen, hat ab diesem Zeitpunkt immer montags ab 18 Uhr auf dem oberen Sportplatz in Königshofen die Gelegenheit dazu. Der erste Termin für die Disziplin Fahrradfahren findet am 27. Mai statt, der erste Schwimmtermin ist am 7. Juli.

Im Vordergrund steht nicht, das Deutsche Sportabzeichen an einem einzigen Tag abzulegen. Ob Kurz- oder Langstreckenlauf, Kugelstoßen, Ballweitwurf oder Weitsprung – Ziel ist es, die Disziplinen und damit sich selbst über einen längeren Zeitraum zu trainieren.

Ab dem sechsten Lebensjahr

„Das Sportabzeichen kann von Kindern ab dem sechsten Lebensjahr, Eltern und Großeltern gleichermaßen erworben werden, da sich die zu erbringenden Leistungen am Alter orientieren“, sagt Katharina Ott.

Besonderer Anreiz: Schaffen mindestens drei Familienmitglieder die Anforderungen, erhalten sie zusätzlich ein Familiensportabzeichen.

Im Laufe eines Kalenderjahres müssen Leistungen in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erbracht werden. Innerhalb dieser Kategorien können die Teilnehmer nach ihren individuellen Neigungen unter mehreren Möglichkeiten wählen.

Für den Bereich Ausdauer kann man etwa Laufen, Rad fahren oder Schwimmen. In anderen Bereichen kann auch geturnt werden. Zwingend notwendig ist lediglich der Nachweis der Schwimmfertigkeit. Termine für Schwimmen und Radfahren werden jeweils zeitnah in der Presse angekündigt.

Grundsätzlich gilt: Außer in den Kernferienzeiten findet das Training und die Abnahme der leichtathletischen Disziplinen immer montags um 18 Uhr statt.

Echte Erfolgsgeschichte

Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich in den letzten Jahren zudem das Kooperationsmodell Turnverein – Turmbergschule entwickelt. Durch die Zusammenarbeit von Verein und Schule kann sowohl das Training als auch die Abnahme übergreifend erfolgen.

Nicht immer einfach

Die hierbei nicht immer einfache Koordination wird durch Elfriede Seus souverän gemanagt.

„Beim Sportabzeichen sind nicht olympische Höchstleistungen gefordert. Vielmehr soll es dazu motivieren, regelmäßig Sport zu treiben und durch eine gesteigerte Fitness die eigene Lebensqualität zu steigern“, fasst sie zusammen und ruft dazu, einfach mal beim TV Königshofen vorbeizukommen. tv

