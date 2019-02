Einführung in neues Amt

Lauda.In der evangelischen Friedenskirche Lauda wurden am Sonntag die neuen Kirchengemeinderäte, Bianca Maxl und Hans Müller in ihr Amt eingeführt.

Unter der musikalischen Umrahmung des feierlichen Gottesdienstes durch Volker Ernst, segnete Pfarrer Gerald Winkler gemeinsam mit seinen beiden Assistenten vom Kirchengemeinderat, Alexander Gebhardt und Brigitte Remspecher, die beiden neuen Kirchengemeinderäte in ihren neuen Dienst in der Gemeinde ein.

Ein erfreuliches Signal für die evangelische Kirchengemeinde, die am ersten Advent 2019 zudem Kirchenwahlen hat. Bei einem Stehempfang nahm die Gemeinde die beiden neuen Ältesten im Anschluss an den Gottesdienst in der Gemeinde auf. gewi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019