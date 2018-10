Einführungskurs Kommunikation

Oberlauda.Ein Einführungskurs in wertschätzender Kommunikation nach Marschall Rosenberg findet am Samstag, 3. November, statt. In diesem Kurs mit Beate Leidig wird eine wertschätzende Haltung gegenüber sich selbst und den Mitmenschen eingeübt. „Willst Du Recht haben oder glücklich sein? – Das ist eine der zentralen Fragen, der von Dr. Marshall Rosenberg entwickelten wertschätzenden Kommunikation. Sie wird auch als Sprache des Herzens, lebensfördernde Sprache, einfühlsame oder gewaltfreie Kommunikation (GfK) bezeichnet. Ein Großteil der Alltagsgespräche besteht darin, andere zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sich zu rechtfertigen oder durchzusetzen. Kern eines wertschätzenden Gesprächs auf Augenhöhe sind weder die Durchsetzungs- oder Überzeugungsfähigkeit, sondern die Bedürfnisse eines jeden Menschen. Denn jedes Gefühl, Verhalten und Urteilen resultiert aus befriedigten oder unbefriedigten Bedürfnissen. Es kann entlastend sein, diesen Bedürfnissen auf den Grund zu gehen und mit diesem Wissen ein auf Wohlwollen und Wertschätzung gegründetes Leben zu gestalten. Im Kurs lernen die Teilnehmer einfühlsam zuzuhören und sich aufrichtig, ehrlich und klar auszudrücken. Beate Leidig, Diplom-Agraringenieurin, leitet den Kurs. Freiberuflich arbeitet sie als Trainerin, Moderatorin und Mediatorin. Nähere Informationen und Anmeldung sind bei der Ländlichen Heimvolkshochschule Lauda, Brunnenstraße 12, Telefon 0176/47233196; E-Mail: info@lhvhs-lauda.de; www.lhvhs-lauda.de möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018