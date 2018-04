Einige der Klassiker neu aufleben lassen

Anzeige

Trotz der Spätfröste mit Temperaturen um die minus sieben Grad Celsius stellte man im Sommer eine durchweg positive Entwicklung des Traubengutes fest, die schließlich in einer „guten Ernte in Menge und Qualität“ resultierte. Dementsprechend freue er sich auch auf die Weine des Jahrgangs 2017, die in naher Zukunft abgefüllt werden.

Anschließend ergriff Florian Döller das Wort, um die erste Weinrunde des Abends zu präsentieren. Als „Metzger, Winzer und Winemaker“ habe er es sich als Ziel gesetzt, „Klassiker neu aufleben zu lassen“. Zwei dieser Klassiker seien der Müller-Thurgau sowie der Riesling, die in den neuen Kreationen des jungen Kellermeisters mit dem Namen „Freihand“ facettenreiche Weine hervorbrächten. Ganz dem Motto der beiden Weine folgend, nämlich „laut und stilvoll“, zeigen sich diese Weine des 2017er Jahrgangs, zu denen hausgeräucherte Saiblinge auf Püree von Süßkartoffeln gereicht wurden.

Als ein Glanzlicht 2017 titulierte daraufhin Manfred Braun den Kilian Silvaner Kabinett trocken, der als Sommerwein eine elegante Note auf die Sommerwiese mit Picknickkorb zaubern würde. Ihm gegenüber stellt der selektierte Kilian Becksteiner Kirchberg Grauer Burgunder Spätlese trocken des Jahrgangs 2016 eine perfekt balancierte Struktur mit enormem Alterungspotenzial dar. Zu genießen waren beide Sommerweine zu einem Cremesüppchen mit Frühlingsgemüse.

Die „Poesie in Flaschen“ stellte daraufhin wieder Florian Döller vor, einen 2017er Spätburgunder Rosé trocken sowie einen 2016er Frauenschuh.

Begleitet den ersten Wein ein frecher Pinkton mit tiefgründigen Erdbeer- und Himbeernoten, so sorgt der facettenreiche Rotweincuvée im Vergleich für einen fruchtigen Geschmack mit leichter Süße. Unterstrichen wurden die beiden Weine weiterhin durch einen auf Kartoffelrösti servierten Spieß vom Hohenloher Landschwein.

Herausforderungen reflektiert

Manfred Braun reflektierte im anschließenden Wechsel zunächst die Herausforderungen, aber auch die kreativen Möglichkeiten der Weincuvéeherstellung. Als ein klares Zeichen gegen das „Angepasste und das Mittelmäßige“ stelle der 2016er Rotweincuvée Rebell dem internationalen Weinstil entsprechend eine eigenständige, charakterstarke oder einfach nur rebellische Komposition dar.

„Wie aus einem Guss“ trinke sich dagegen der Vergleichswein, ein 2015er Gerlachsheimer Herrenberg Spätburgunder Spätlese trocken, der im Barriquefass ausgebaut wurde, und mit seiner fast schwarzroten Farbe sowie vielschichtigem Aroma eine vollkommen harmonische Ausdrucksstärke gewinne. Unterstrichen wurden die beiden Weine von dreierlei Käse mit Feigensenf und Trauben.

Den Abschluss der Versuchsweinprobe erschloss dagegen ein Gaumenspaß im wahrsten Sinne: Neben einem 2017er Kerner Spätlese lieblich, der durch seine reizvoll ausbreitende Fruchtsüße ein wahres Erlebnis in den Gaumen zaubere, präsentierte Manfred Braun ein Pendant, bei dem es ihm schwerfalle, „diese Qualität in Worte zu fassen“. Mit 145˚ Oechsle habe man im Oktober 2015 die Spätlese des Gerlachsheimer Herrenberg Silvaner Beerenauslese geerntet und bis zu seiner Vollendung im Holzfass gereift. Mit diesem Wein, der wohl als bestes Frostschutzmittel für die Seele gelte, verabschiedete sich Manfred Braun auch im Namen seines Kollegen Florian Döller vom Publikum im ausverkauften St. Kilian-Keller, bevor zum kulinarischen Abschluss noch ein Krapfen mit Weincremefüllung gereicht wurde.

Den Becksteiner Winzern gelang es also zum nunmehr 19. Mal regionale Spezifika und Taubertäler Exklusivitäten genauso anzubieten, wie ein Symposion aus hochklassigen Weinen der Becksteiner Genossenschaft. So lobte schließlich Kellermeister Manfred Braun nicht nur die große Leistungsfähigkeit und Leidenschaft der Winzer, sondern auch das kollektive Interesse zum Bewahren einer jahrhundertealten Weinbautradition im Taubertal, die in Kombination mit qualitativen Standards der Moderne einen äußerst zufriedenstellenden Blick in die Zukunft erlauben würde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018