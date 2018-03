„Einige dicke Brocken liegen noch vor uns“

Anzeige

Gerade in Oberlauda gebe es im Ortskern noch viel zu tun, aber es fehle oftmals am Wille und der Bereitschaft der Eigentümer, verkaufsbereit zu sein und die Preise der tatsächlichen Situation anzupassen. „Wir können hier keine horrenden Forderungen für alte Häuser bezahlen“, fügte Kilb eindringlich hinzu.

Positiv bewertete die Fraktion bei der Begehung die gelungene Freilegung am Mühlrad in Oberlauda. Ziel sei es nun, den Platz am Mühlrad noch attraktiv zu gestalten und gemeinsam mit den Bürgern ein Konzept für die Nutzung und Anlegung zu entwickeln, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess.

Stadtbaumeister Blessing fügte hinzu, hier gebe es verschiedene Möglichkeiten, die man diskutieren könne. Bürgermeister Maertens betonte, es sei wichtig für die Dorfgemeinschaft, Plätze zu entwickeln, an denen auch künftig das gesellschaftliche Leben stattfinden kann.

Bei der anschließenden Fraktionssitzung wurden die aktuellen Themen für die Gemeinderatssitzung besprochen. Besonders erfreut zeigte sich der Fraktionschef darüber, dass nun in Marbach und Oberbalbach die nächsten Baugebiete angegangen werden.

„Das ist ein weiterer großer Schritt, an dem wir seit dem letzten Jahr sehr stark mit dem Stadtbauamt zusammenarbeiten“, so Hess, der damit auch seinen Dank an die Verwaltung hervorhob.

Besprochen wurden bei der Fraktionssitzung auch die aktuellen Anträge an die Verwaltung, welche die Fraktion eingebracht hat.

Die Gemeinderatsfraktion wünsche – und dies sei sicherlich Mehrheitsmeinung im Gremium – eine eintägige Klausurtagung, um die offenen Fragen im Bereich zukünftiger positiver Entwicklung in der Verwaltung sowie die Themen Städtebauentwicklung und Großprojekte zu diskutieren.

Der Dank des Fraktionsvorsitzenden galt am Ende Werner Kilb, der danach für alle Fraktionsmitglieder noch den Rahmen für ein gemütliches Beisammensein und persönliche Gespräche zu aktuellen politischen Fragen in den Stadtteilen legte. cdu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018