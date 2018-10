Einige Veranstaltungen geplant

Lauda-Königshofen.Bei der Vorstandssitzung der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen wurden die nächste Veranstaltungen bis zum Jahresende geplant.

Themen, die von der JU bei der letzten Hauptversammlung als Auftrag an die CDU gegeben wurden, werden abgearbeitet: im letzten Jahr habe man wichtige Baugebiete angestoßen.

Das Thema WLAN-Ausbau in den Stadtteilzentren wird derzeit umgesetzt. Straßenmaßnahmen wie die St.-Markus-Straße in Unterbalbach oder die Lindenstraße in Gerlachsheim wurden zwischenzeitlich in Angriff genommen, ein Schulstarterset wurde im September erstmals eingeführt. Auch das Vorankommen bei der Bahnunterführung Nord sowie dem ehemaligen Südfleisch- und Bahnareal sei nun die nächste Aufgabe der Kommunalpolitik.

Geschäftsführer David Braun machte daneben auf die nächsten Veranstaltungen aufmerksam. Dies sei am 8. November die Fortsetzung der Wirtschaftsreihe bei den Becksteiner Winzern mit Führung und Diskussion durch den WG-Geschäftsführer Michael Braun.

Ferner finde am 16. November mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger MdB, der nächste Zukunftsdialog der JU im Rebgut-Keller statt. Am 1. Adventswochenende wolle die JU wieder am Adventszauber in Gerlachsheim teilnehmen, so Braun abschließend.

„Ein Stimmenverlust von über 20 Prozent für die Volksparteien Union und SPD in Bayern ist eine Schlappe, da gibt es nichts drum herum zu reden“, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Marco Hess im Nachgang der Bayern-Wahl voraus. „Die CSU ist mit Abstand stärkste politische Kraft geworden und wird damit auch künftig die erfolgreiche Bilanz im Freistaat fortschreiben können“, so Hess weiter. Jetzt gelte es, endlich anzufangen, ordentliche Politik in Berlin zu liefern.

Die CSU muss mit der CDU gemeinsam die Flüchtlingsfrage beantworten, nicht verdrängen. Die Union muss aber auch die Merkel- und Seehofer-Frage beantworten. Ein personeller Neuanfang muss angestrebt werden. ju

