Einige Wunschprojekte auf den Weg gebracht

Lauda-Königshofen.Im Anschluss an einen Termin in Lauda hat sich die CDU-Fraktion in der jüngsten Fraktionssitzung vor der üblichen politischen Sommerpause nicht nur mit den aktuellen Themen der Gemeinderatssitzung befasst. Fraktionsvorsitzender Marco Hess zog auch eine erste Bilanz der auf den Weg gebrachten Projekte, auch nachdem er nunmehr seit etwas mehr als einem Jahr als Fraktionsvorsitzender im Amt sei.

Wichtig war der Fraktion, so Hess, im Haushaltsjahr 2018 Projekte, die teilweise schon Jahre hinausgeschoben wurden, in den Stadtteilen auf den Weg zu bringen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde für Messelhausen das neue Stadtteilzentrum – durch Umbau des alten Rathauses in der Ortsmitte – zum neuen Domizil der Feuerwehr Messelhausen beschlossen (wir berichteten). Ein Projekt, das der Fraktion sehr wichtig war. Die Maßnahme wird in 2018 und 2019 in Angriff genommen. Zudem soll nach Fertigstellung dieser Maßnahme noch ein neues Feuerwehrauto für das deutlich in die Jahre gekommende Fahrzeug angeschafft werden.