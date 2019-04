Einsatz für Kultur des Lebens

Lauda/Dittwar.Eine Kreuzwegbegehung zum Kreuzhölzle in Dittwar hatten die „action 365“ und andere Gruppierungen auch in diesem Jahr wieder organisiert. Dabei stand der „Einsatz für eine Kultur des Lebens“ einmal mehr im Vordergrund. Zum Abschluss hielt Ute Göggelmann eine Ansprache zu diesem Thema.

Dass Lebensschutz keine Selbstverständlichkeit sei, zeigte sie an vier Beispielen aus den letzten Monaten auf: die Lockerung der Abtreibungsregelung in Irland, die Diskussion über die Distanzen zu Abtreibungskliniken und -ärzten, das Werbeverbot und die Informationserlaubnis über Abtreibungsangebote in Deutschland sowie die Auseinandersetzung über die Krankenkassenfinanzierung von Bluttests zur Identifikation von Trisomie 21 (Down-Syndrom) bei Ungeborenen. Göggelmann gab den Teilnehmern das Motto des Weltgebetstages der Frauen mit auf den Weg: „Informiert beten – betend handeln.“

Das könne beispielsweise für manche bedeuten, am „Marsch für das Leben“ in Berlin im September teilzunehmen oder für Lebensschutzorganisationen wie ALfA, Tiqua, die Stiftung Ja zum Leben, Pro Femina oder 1000plus zu spenden oder gar aktiv zu werden, um auf die Schutzwürdigkeit Ungeborener hinzuweisen.

„Weiten wir aber auch einmal unseren Blick und denken an hungernde, kranke und flüchtende Menschen, die ebenfalls ein Recht auf Schutz ihres Lebens haben, denen ebenfalls Würde und körperliche Unversehrtheit zustehen sollte.“ klg

