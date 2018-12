Eintauchen in eine andere Welt

Lauda-Königshofen.Trotz der oftmals beschworenen besinnlichen Vorweihnachtszeit ist es oft gar nicht so leicht, sich dem alltäglichen Trubel zu entziehen. Eine gute Gelegenheit zum kurzen Innehalten bot für die Schüler der sechsten Jahrgangsstufe des Martin-Schleyer-Gymnasiums der traditionelle Vorlesewettbewerb.

Nach einem interessanten Klassenentscheid traten Sophia Gerner (6a), Nicola Orf (6b) und Zoe-Kim Seitz (6c) an, um den Schulsieger zu küren. Sie nahmen ihre Mitschüler gekonnt auf eine spannende Reise in die Welt ihrer Lieblingsbücher mit und lasen in der ersten Runde eine selbst gewählte Textstelle vor.

Im Anschluss stellten sie sich der besonderen Herausforderung eines fremden Textes aus Michael Endes „Momo“. Diese Aufgabe meisterten die Kandidatinnen mit Bravour, sodass es für die Jury, bestehend aus F. Schneider von der Buchhandlung Moritz und Lux und den drei Deutsch-Lehrkräften der sechsten Klassen, gar nicht so einfach war, die Siegerin zu ermitteln. Am Ende eines spannenden Wettbewerbs setzte sich Nicola Orf mit dem Buch „Carlotta - Internat und plötzlich Freundinnen“ von Dagmar Hoßfeld verdient durch. Sie wird die Schule damit beim Regionalentscheid im Frühjahr 2019 vertreten. Alle drei Schülerinnen konnten sich als Sieger fühlen und durften neben dem Applaus ihrer Mitschüler je einen Bücher-Gutschein von Moritz und Lux entgegennehmen. msg

