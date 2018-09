Eintauchen in Gefühlswelt

Unterbalbach.Mehrstimmiger edler Chorgesang aus vergangenen Jahrhunderten ist das Markenzeichen des Vokalensembles „NotaBene“ aus dem Taubertal.

Unter dem Motto „Liebes Lied!“ gestaltet „NotaBene“ am 29. September einen Konzertabend im Pfarrsaal Unterbalbach.

So vielfältig die Liebesdinge im Leben sein können, so unterschiedliche Klangfarben erwarten den Zuhörer. Mittelalterlich-Schmissiges, Traurig-Melancholisches und wohlklingende Vielstimmigkeit nehmen den Zuhörer mit hinein in die Gefühlswelt der Liebe.

Auch polyphone Liebeslieder aus Georgien bereichern das Konzert. Ausgewählte Liebesgedichte von Rilke, Brecht, Hebbel, Schiller, Heine und weiteren Lyrikern wurden zusammen mit der Theaterpädagogin Sarah Wachter literarisch-szenisch umgesetzt und zu einem lyrisch-musikalischen Gesamtwerk gestaltet. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr nach dem Abendgottesdienst im Pfarrsaal in Unterbalbach. In der Pause wird eine kleine Getränkeauswahl angeboten.

Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Renovation der Pfarrkirche St. Markus sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018