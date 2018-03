Eliano Bayer-König holt sich den verdienten Schulsieg

Anzeige

Unterbalbach.Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die Hauptstufe der Schule im Taubertal in Unterbalbach einen Vorlesewettbewerb, der in ein Rahmenprogramm eingebettet war. Ein bunter und vielfältiger Vormittag ganz im Zeichen der Leseförderung fand an der Bildungseinrichtung statt.

Simone Kuttruff begrüßte Schüler und Kollegen. Besonders freute sie sich über die Anwesenheit der Schulleiterin, Regine Stolzenberger-Hilpert, die auch in diesem Jahr wieder später die Siegerehrung durchführte.

Zu Anfang fand der eigentliche Vorlesewettbewerb statt: Acht Gruppensieger lasen drei Minuten aus ihrem Lieblingsbuch vor. Während des Vorlesens herrschte eine wertschätzende Atmosphäre und alle lauschten gespannt den kurzweiligen Vorträgen.