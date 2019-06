Elisabeth Reichert seit 60 Jahren im VdK

Lauda.Ein seltenes Jubiläum wurde nun beim VdK Lauda begangen: Elisabeth Reichert hält dem VdK seit 60 Jahren die Treue. Aus diesem Anlass besuchten sie an ihrem Jubeltag der Vorsitzende Paul Krakowski und die Frauenvertreterin Hermine Voss in ihrer Wohnung in der Josef-Schmitt-Straße.

Nach der einladenden Begrüßung freuten sich der Vorsitzende und die Frauenvertreterin, der Jubilarin als Anerkennung ihrer langjährigen Verbundenheit zum VdK Lauda das große goldene Treueabzeichen mit Stern für ihre 60 Jahre Mitgliedschaft, eine Urkunde und einen Geschenkkorb überreichen zu dürfen.

Es wurde viel erzählt und schlussendlich einigte man sich, beim nächsten Jubiläum, dem 100. Geburtstag der Jubilarin im Jahr 2021, wieder zusammen zu kommen. vdk

