Engagement in vielen Ämtern über Jahrzehnte

Lauda.Mag auch immer noch der Familienname so manchem als unaussprechlich erscheinen, so kennt doch quasi jeder in Lauda und der Umgebung das Ehepaar, das dahinter steckt: Adolf und Hilde Jouaux, geborene Burkhardt. „Die als Zimmerleute tätigen Vorfahren flüchteten einst bei der französischen Revolution“, erklärte schmunzelnd der 85-jährige stolze Bartträger, der nicht nur auf der Bühne der Stadthalle eine gute Figur – oder gar imposante Erscheinung – abgab, als er von 1983 bis 2008 den Tanz der Elferräte der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi bereicherte.

Der begeisterte Fasnachter, der lange Jahre ein eigenes Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau mit Baustofflabor betrieb, tanzte darüber hinaus vor allem im ehrenamtlichen Bereich auf unzähligen Hochzeiten. Eine der ganz anderen Art, nämlich die Diamantene, feiert er allerdings gemeinsam mit seiner Frau am heutigen Donnerstag, schloss man doch am 20. September 1958 in Schwäbisch Hall den Bund der Ehe, aus der fünf Kinder hervorgingen.

Dankgottesdienst

Vereint mit den Angetrauten sowie den inzwischen zehn Enkeln und zwei Urenkeln findet sich die Großfamilie mit Blick auf die sechs Jahrzehnte heute um 18.30 Uhr zu einem Dankgottesdienst in der Stadtkirche St. Jakobus ein, wonach sich die private Rückschau anschließt.

Geboren am 20. März 1933 in Gau-Algesheim im Kreis Mainz-Bingen als eines von sieben Kindern, besuchte Adolf Jouaux die Grundschule in Essen, um danach auf die Schwäbisch Haller Oberschule zu wechseln. Das 1952 begonnene Studium an der Staatsbauschule in Stuttgart 1957 mit dem Staatsexamen als Ingenieur für Hoch- und Tiefbau gekrönt, startete das Mitglied der Architektenkammer 1961 mit einem Büro in Lauda, das beim Höchststand 46 Mitarbeiter beschäftigte, ehe man 1964 ein Baustofflabor angliederte.

Der Zulassung als Prüfstelle für Betonversuche 1969 setzte man im gleichen Jahr mit einem eigenen Rechenzentrum noch eins drauf, gefolgt 1982 mit der öffentlichen Bestellung als Sachverständiger. Vereidigt hier durch die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, zeichnete ihn diese 1997 mit der silbernen Ehrenmedaille aus.

Nachdem 1993 Sohn Michael dazukam, firmierte das Ganze ab diesem Zeitpunkt als Ingenieurteam, ein Unternehmen, das schließlich 1995 den Neubau im Industriepark ob der Tauber in Grünsfeld bezog. Ab 1999 verlagerte daraufhin der nun 85-Jährige seinen Schwerpunkt komplett auf die Tätigkeit als Sachverständiger, ein Sektor, in dem er bis 2005 den gesamten süddeutschen Raum bereiste.

Überhaupt keine Aufgabe, an die sich der Laudaer nicht herangewagt hätte, registrierten doch die Mitbürger außerhalb des beruflichen Umfeldes vor allem den anderen Adolf Jouaux, der über den Kreisvorsitz der Jungen Union in den 1960ern wenig später den CDU-Ortsverband übernahm, um kurz darauf sowohl im Gemeinderat als auch im Kreistag zu sitzen.

Die Partei würdigte ihn mittlerweile für 55-jährige Zugehörigkeit, eine Zeitspanne, die er ebenso bei der Kolpingfamilie erreichte, während beim ETSV sowie der Architekten- und Ingenieurkammer weitere Jahrzehnte zu Buche schlugen. Ehrenmitglied beim Tennisclub Beckstein und dem Angelsportverein Lauda, führen ihn außerdem der Deutsche Alpenverein plus der lokale Wanderclub in ihrer Datei; 16 Jahre gehörte er darüber hinaus in verschiedenen Bildungsstätten dem Elternbeirat an.

Während man den überzeugten Fasnachter 1990 mit dem Orden des Bundes Deutscher Karneval und 2008 mit dem des Narrenringes Main-Neckar, jeweils in Silber, bedachte, erkennt man einen goldenen Glanz in seinen Augen dagegen, wenn er von der ökumenischen action 365 erzählt. Dieser 1960 gegründeten apostolischen Laienbewegung verschrieb er sich von Anfang an, kein Wunder somit auch der Vorsitz im ersten Pfarrgemeinderat von Lauda.

Dies alles sei nicht möglich gewesen, bekräftigte ausdrücklich Adolf Jouaux, ohne die permanente Unterstützung seiner Frau, mit der er daher gemeinsam 2009 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für langjährige ehrenamtliche Verdienste erhielt.

Diese, geboren als Hilde Burkhardt am 1. Mai 1933 als zweite Tochter eines Druckereibesitzers in Schwäbisch Hall und aus dem Geschlecht der Salzsieder stammend, besuchte dort ab 1940 die Grund- und danach die Oberschule für Mädchen, um dann ab 1950 auf die Höhere Handelsschule in Stuttgart zu wechseln.

Die Hallerin, die 1951 noch eine weiterführende Handelsschule in Zürich absolvierte, trat außerdem in dieser Zeit als geschätzte Tanzpartnerin des Hauptmannes beim Großen Siederhof auf, ehe sie sich ab 1952 als Setzerin und im Sekretariat des elterlichen Betriebes betätigte. Durch die Heirat am 20. September 1958 in Lauda gelandet, zuerst in der Luisenstraße und ab 1964 im Eigenheim in der Julius-Echter-Straße, leitete Hilde Jouaux daraufhin über lange Jahre den kaufmännischen Bereich im Planungsbüro ihres Mannes.

Darüber hinaus brachte sich die jetzt 85-Jährige auf den verschiedensten Ebenen ein, nicht nur 1966 als Mitgründerin des Tennisclubs Rot-Weiß Lauda, bei dem sie etliche Meistertitel errang.

Bereits seit 1960 in der action 365 aktiv, führte sie ab 1970 mehrere Jahre lang eine Hausaufgabenbetreuung für ausländische Mitbürger durch, um sich dann ab 1973 gezielt der Partnerschaft mit den kaffeeproduzierenden Kleinbauern in Guatemala zu widmen, wobei ihr Zuhause gleichzeitig als Verteilerstelle fungierte.

Mit dem Startschuss zum Weinfest in Alt-Lauda betrieb Hilde Jouaux über 33 Jahre den Indio-Kaffeestand im Zehnthof, hinzu kam für eine längere Phase die Elternvertretung an Schulen des Stadtgebietes. Ihr besonderes Interesse galt aber schon immer der Fasnacht, so verstärkte sie ab 1975 die Faschebouzen der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi, gründete mit anderen 1989 die Gruppe der Schlothegschen und zählte ebenso 1994 zu den ersten Trommlern des Bouzeweckers.

Hohe Auszeichnung

Logisch somit, dass man die seit bald 50 Jahren in der CDU verankerte Laudaerin, 2011 zudem auch zum Ehrenmitglied der Kolpingfamilie ernannt, zuletzt mit dem Verdienstorden in Silber des Bundes Deutscher Karneval auszeichnete.

Nachdem Hilde Jouaux den Tennisschläger mit knapp 70 aus der Hand legte und man die zusammen oftmals intensiv genutzten Wanderschuhe an den Nagel hängte, kümmert man sich noch so weit wie möglich um den eigenen Garten. Heute steht allerdings erst mal die Feier der Diamantenen Hochzeit auf dem Programm, zu der neben zahlreichen Gratulanten auch die Fränkischen Nachrichten ihrerseits Glückwünsche übermittelt. bix

