Entwicklung zum Kälteexperten

Lauda-Königshofen.„Es gibt viel zu erzählen über Helmut Papay, der seit 45 Jahren für Lauda tätig ist.“ Mit diesen Worten empfing der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, die Gäste, die sich anlässlich des Jubiläums von Helmut Papay eingefunden hatten. Zur Ehrung des Mitarbeiters waren die Geschäftsführung, der Betriebsrat sowie der gesamte Führungskreis von Lauda anwesend.

Helmut Papay startete im Herbst 1969 mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur und einer mehrmonatigen Anstellung bei Jana-Bau ins Berufsleben. Am 17. Dezember 1973 wechselte Helmut Papay zu Lauda, seine langjährige Heimat wurde die Kälteabteilung, die sich damals noch im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Lauda befand.

Dort erlernte er die Feinheiten der Kältetechnik und eignete sich tiefgehendes Wissen in der Temperiertechnik an. Bis 1987 blieb Helmut Papay dieser Abteilung treu. Danach folgte mit seinem Wechsel in den Außendienst eine Station mit vielen Reisen ins europäische Ausland, etwa nach Holland, Belgien oder Italien.

Im internationalen Service war es unter anderem seine Aufgabe, Geräte von Kunden zu warten und zu kalibrieren. Seine umfassenden Kenntnisse aus der Kältetechnik taten ihm hier gute Dienste, auch wenn die Kommunikation mit den internationalen Kunden damals oft noch mit „Händen und Füßen“ vonstattenging, wie der Jubilar rückblickend erzählte. Trotzdem habe „immer alles gut geklappt“, so Helmut Papay. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte Helmut Papay 1992 zum Innendienst in die Reparaturabteilung.

Ab 2010 wechselte Helmut Papay erneut, dieses Mal in die allgemeine Verwaltung, der er bis heute angehört.

Auch dort überzeugte er mit seiner freundlichen, verbindlichen Art. Im Controlling unterstützte Helmut Papay seine Kollegen bei der Aufbereitung von Zahlen. Leider befindet er sich seit Februar 2012 im Krankenstand. In seiner Zeit bei Lauda hat Helmut Papay oft und gerne die Auszubildenden betreut und sein umfassendes Wissen an die jungen Menschen weitergegeben. Über 30 Jahre lang gehörte er außerdem als Gründungsmitglied der Lauda Musikkapelle an. Sein Instrument: Schlagzeug.

„Sie haben mit Ihrer Leistung dafür gesorgt, dass wir unser Qualitätsversprechen halten“, lobte Dr. Gunther Wobser den Jubilar und gratulierte zu 45 Jahren Betriebszugehörigkeit.

Die weiteren Redner waren der Leiter Finanzen, Dieter Moll, und der Betriebsratsvorsitzende, Elmar Mohr, Im nächsten Jahr wird Helmut Papay in Rente gehen. lau

