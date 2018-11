Er spielt seit 70 Jahren bei der Messe auf

Königshofen.„Da lob’ ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht“: So lautete einst der Refrain eines Hits des Barden Reinhard Mey, eine Zeile, die punktgenau auf einen zutrifft, und zwar Konrad Imhof. Der gebürtige Königshöfer, längst weithin bekannt als Vollblut-Musikant, der nicht nur zahlreiche Instrumente beherrscht, sondern sogar mal gelernt hatte, diese selbst zu bauen, feiert am heutigen Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Geboren am 13. November 1938 in der Messestadt als Zweitjüngster bei noch sechs Geschwistern, besuchte Konrad Imhof ab 1944 die Volksschule, nach deren Abschluss er daraufhin ab dem 10. November 1952 eine Ausbildung als Blechblas-Instrumentenmacher im Musikhaus Wittstadt in Würzburg begann. Die Grundlage dazu bildete sein bereits ab 1948 verbrieftes Mitwirken als Trompeter beim Musikverein Königshofen, wobei er noch gerne an den ersten öffentlichen Auftritt am Weißen Sonntag 1949 zurückdenkt.

„Der zweite Einsatz erfolgte schließlich mit Mozart-Perücke ebenfalls 1949 zur Königshöfer Messe“, weiß Konrad Imhof noch exakt, der sich dazu an das Riesen-Bierzelt ausnahmsweise unterhalb der Hauptstraße erinnerte. „2018 hab’ ich somit das 70. Jahr hintereinander ununterbrochen an der Mess’ aufgespielt“, betonte mit sichtlichem Stolz der heutige Jubilar, der damit zur Gründung der legendären Tanzkapelle „Ahoi“ 1950 überleitete, die er bis zu deren Auflösung 1985 entscheidend verstärkte.

Was die in Unterfranken gestartete berufliche Entwicklung anbelangt, legte Konrad Imhof dann im Dezember 1955 die Gesellenprüfung in Nürnberg ab, verbunden mit dem eigens angefertigten Werkstück einer B-Trompete mit Drehventilen und handgeschmiedeten Stützen. 1956 stellte er sich dem Leistungs-Wettbewerb der Handwerks-Jugend in Bayern, gekrönt mit den Titeln Kammer-, Innungs- und letztlich sogar Landessieger. Ab 1958 als Flügelhornist im Blasorchester „Soldatenbund“ in Würzburg aktiv, fungierte der vielseitige Instrumentalist außerdem von 1962 bis 1975 als Dirigent des Musikvereines Löffelstelzen, während er sich dazwischen ab 1969 in beruflicher Hinsicht neu orientierte.

Eingestiegen zuerst einmal im Außendienst als Bezirksinspektor bei der Bayerischen Beamten-Versicherung München im Lebens- und Sachbereich, betrieb Konrad Imhof schließlich ab 1976 eine Generalagentur in seiner Heimatstadt.

Konrad Imhof, den man mittlerweile seitens des Musikvereines Trachtenkapelle Königshofen nach der silbernen für 25- und der goldenen Ehrennadel für 50-jährige Aktivität gleichzeitig 1998 mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft auszeichnete, einhergehend getoppt durch die entsprechende Würdigung durch den Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland, übt nun seit gut 15 Jahren auch das Amt des Dirigenten aus.

Sonst kümmert sich der Jubilar, der gerne liest, weiterhin um den Garten und vor allem auch um den Haushalt, nachdem seine mit ihm seit 1965 verheiratete Frau Renate, geborene Eiwan, am 17. Januar 2017 starb. 1966 ging aus der Ehe Tochter Sonja hervor.

Gemeinsam mit ihr gratulieren auch weitere Verwandte, viele Freunde und Bekannte zum heutigen 80. Geburtstag. Während die lokale Kapelle natürlich mit einem ausgiebigen Ständchen aufwartet, schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten den sicherlich zahlreichen Glückwünschen an. bix

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018