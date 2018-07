Erfolgreich auf dem Weg zur Ausbildung

Anzeige

LAUDA.Auf diesen Moment hatten sie sehnlichst gewartet: Am Montag erhielten vier Teilnehmer des Lehrgangs „Mein Weg zur Ausbildung“ ihre Hauptschulabschlusszeugnisse aus den Händen der Vertreter des Firmenausbildungsverbundes Fabi Main-Tauber, in dessen Schulungszentrum in Lauda-Königshofen eine kleine Feier stattfand. Seit September 2017 hatte die Gruppe gebüffelt, Lernstoff wiederholt und allen Schwierigkeiten getrotzt.

Als Bildungsträger führt Fabi die Maßnahme „Mein Weg zur Ausbildung“ in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Main-Tauber durch. Wesentliches Ziel ist es, die Teilnehmer, die allesamt Migrationshintergrund haben, zu einer Berufsausbildung zu führen. Darüber hinaus wurde an der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen die Hauptschulprüfung für Schulfremde abgelegt. Darauf wurden die Teilnehmer durch das Fabi-Ausbildungsteam intensiv vorbereitet. Es fand Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde statt. Außerdem mussten die Prüflinge eine Hausarbeit samt Präsentation zu einem Thema ihrer Wahl erstellen.

Höhepunkt waren die schriftlichen Abschlussprüfungen im Mai sowie die mündlichen im Juni. So groß wie die Anspannung im Vorfeld war die Erleichterung nach der erlösenden Nachricht, den Abschluss geschafft zu haben. Das beste Ergebnis erzielte mit einer Durchschnittsnote von 1,7 Hassan Hamadi, der aus dem Libanon stammt und seit September 2016 in Deutschland lebt. Besonders im Fach „Politische und wirtschaftliche Bildung“ überzeugte Anwer Eedo, der vor drei Jahren aus dem Nordirak nach Deutschland geflüchtet war.