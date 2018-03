Erfolgreiche Jugendarbeit

Anzeige

Königshofen.Zur jährlichen Jugendvollversammlung des TV Königshofen hatte Jugendleiter Christoph Brandt aufgerufen. Er ließ das vergangene Jahr Revue passieren: gemeinsam mit den Kindern und Übungsleitern startete man die Aktion „Picobello“.

Eine besondere Herausforderung war die Familienwanderung an Christi Himmelfahrt, an der über 80 Personen teilnahmen. Weitere Aktivitäten der Jugend waren das Basteln zum Muttertag, ein Völkerball-Turnier beim Ferienprogramm und der Einsatz am Spielnachmittag am Messedienst anlässlich der Königshöfer Messe.

Im Oktober stand der Kinonachmittag an, der sehr gut besucht war. Ein besonderer Event war in der Adventszeit der Besuch in der Schule im Taubertal zu einem Bastelnachmittag.