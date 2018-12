Lauda.Neun Aktive aller Altersklassen der „Tauberhaie“ machten sich auf den Weg zum 45. Crailsheimer Weihnachtsschwimmen. In insgesamt 15 Wettkämpfen gingen sie 25 mal an den Start und erschwammen dabei elf Medaillen (sieben mal Silber und vier mal Bronze). Auch in der Staffel waren sie erfolgreich und landeten auf Rang zwei. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Crew. Bild: Franziska Braun

