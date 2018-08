Erich und Hilda Bauer sind seit 60 Jahren verheiratet

Sachsenflur.„Vor allem die gute Luft in der herrlichen Natur baute uns immer wieder auf“: So die übereinstimmende Aussage zum früheren gemeinsamen Hobby, dem jährlich viermaligen Urlaubsaufenthalt im österreichischen Tirol. Nachdem zuletzt statt ausgedehnter Wanderungen allerdings eher kürzere Spaziergänge den Ablauf bestimmten, sieht man sich inzwischen – bedingt durch etliche körperliche Beeinträchtigungen – voll an die Räumlichkeiten im eigenen Haus gebunden. In jeder Hinsicht bodenständig zeigt sich daher am heutigen Donnerstag das Jubelpaar Erich Bauer und Hilda, geborene Weiland, gilt es doch, in Sachsenflur das Fest der Diamantenen Hochzeit zu feiern, nachdem man heute exakt vor 60 Jahren den Bund der Ehe geschlossen hatte.

Erich Bauer, der am 29. Juli 1937 in Stuttgart das Licht der Welt erblickte, erlebte die ersten Unterrichtszeiten auf Grund der Fliegeralarme meistens im nahegelegenen, damals noch im Bau befindlichen Wagenburgtunnel, ehe Ende 1944 nach der Bombardierung der Stadt die Evakuierung ins Hohenlohische erfolgte, genauer nach Hegenau/Brettheim. Dort besuchte er weiterhin die Schule, allerdings nur bis Februar 1947, da danach der Umzug nach Dainbach anstand, verbunden mit dem Abschluss 1951.

Nach einer bis 1954 absolvierten Bäckerlehre betätigte sich Erich Bauer für einige Zeit in der Landwirtschaft und im Lagerhaus, bevor er 1956, dem Jahr, in dem er nach Sachsenflur kam, zur Brauerei Klotzbücher in Bad Mergentheim wechselte. Ab 1965 beim Lebensmittelhandel Edeka in Tauberbischofsheim beschäftigt, veränderte er sich 1977 noch einmal zur Firma Vereinige Buchbinde-Fabriken (VBF) in Königshofen, dem Unternehmen, dem er bis 1997 die Treue hielt - eben bis zum Eintritt in den Ruhestand.

Zwar gab man bereits vor einer Dekade den geliebten Garten auf, doch das sichtlich bereichernde Amt des Kirchendieners füllte Erich Bauer bis zu aufgetretenen gesundheitlichen Problemen stets mit viel Hingabe aus – und zwar insgesamt mehr als vier Jahrzehnte. Über 17 Jahre brachte er darüber hinaus die Brötchen in die Haushalte des Stadtteiles von Lauda-Königshofen.

Unterstützung erfuhr er dabei regelmäßig von seiner Frau Hilda, die unter ihrem Mädchennamen Weiland am 23. August 1935 in Sachsenflur zur Welt kam, womit sie heute gleichzeitig ihren 83. Geburtstag begeht. Hilda Bauer strebte nach der Schulentlassung eigentlich den Beruf einer Friseurin an, ein Traum, der sich jedoch wegen eines fehlenden Ausbildungsplatzes nicht verwirklichen ließ.

Also verdingte sie sich bis zur Rente im Jahr 2000 in der Gastronomie, ein Umfeld, das ihr immer Freude bereitete, wie sie betonte. Nach über 25-jähriger Tätigkeit als Kellnerin in der Stadthalle Weikersheim wirkte die Jubilarin hier zuletzt als „guter Geist“ in der Küche und im Haus der Weinstube/Gaststätte „Alte Kelter“ in Beckstein.

Aus der am 23. August 1958 geschlossenen Ehe gingen zwischen 1960 und 1970 insgesamt sechs Kinder hervor - jeweils drei Töchter und Söhne, von denen drei mit Anhang mittlerweile in Kanada beziehungsweise Österreich oder der Schweiz leben. Zum jetzigen 60-Jährigen versammeln sich nun alle in Sachsenflur, vervollständigt durch zwölf Enkel sowie vier Urenkel. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den zahlreichen Glückwünschen zum Jubiläum an. bix

