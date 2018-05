Erinnerungen an „Fischzug“

Anzeige

Sachsenflur.Die Heimatfreunde Sachsenflur trafen sich zu ihrer Mitgliederversammlung im Bürgersaal. Neben den „üblichen“ Regularien stand in diesem Jahr eine Ehrung im Mittelpunkt, über die sich der Verein ebenso freute, wie über die zahlreich erschienenen Mitglieder.

Geehrt wurde Gerhard Appel , der dem Verein seit 25 Jahren treu ist und in seiner Ansprache unterstrich, wie wichtig die Vereinsarbeit für ihn als Auswärtigen und ehemaligen Sachsenflurer ist. Er bezeichnete die Arbeit der Heimatfreunde als „Nabelschnur in die alte Heimat“ und animierte, genauso in der Zukunft weiterzumachen.

Abschließend wurde die aktuelle Ausgabe der Jahresschrift „Üm’t Hiereschoole“ vorgestellt, die auf über 50 Seiten das Dorfgeschehen im abgelaufenen Vereinsjahr dokumentiert und außerdem mehrere lesenswerte Artikel zu Themen enthält, die einen Bezug zu Sachsenflur haben.