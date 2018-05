Erlös aus Udo-Double-Konzert übergeben

Anzeige

Oberlauda.Es war die „größte Udo-Lindenberg-Panik-Show Baden-Württembergs“ und sie lockte Ende April viele Musikbegeisterte zum Benefizkonzert des Laudaer Doubles Rudi Wartha in die Turnhalle in Oberlauda. Ausverkauftes Haus hieß es letztendlich und die vielen Gäste erlebten ein über fünfstündiges Programm aus Tanz, Musik und Show, darunter auch einige Prominente. Neben dem kurzweiligen Live-Programm stand aber auch die „gute Sache“ im Vordergrund. Neben den Einnahmen einer Verlosung eines Bildes übergaben am Dienstagabend Rudi Wartha und sein Manager Thomas Heiser im Beisein von Vertretern aller Oberlaudaer Vereine, die den Abend organisatorisch und mit Helfern unterstützt hatten, nun am Mühlrad den Erlös sowie Spenden und Einnahmen des Benefizkonzertes wiederum der Udo-Lindenberg-Stiftung (3000 Euro) sowie der Deutschen Nierenstiftung (1100 Euro). Bild: Thomas Schreiner