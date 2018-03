Erlös von 550 Euro für Initiative Regenbogen

Deubach."Adeste Fideles - Herbei, o ihr Gläubigen" lautete das Motto eines weihnachtlich besinnlichen Benefizkonzertes in der äußerst gut besuchten St. Antonius-Kirche in Deubach. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Initiative "Regenbogen", einer Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder an der Universitätsklinik in Würzburg, zu Gute.

Als Gesangssolistin wirkte die Deubacher

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2734 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.01.2016