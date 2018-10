Erneuerungsarbeiten in vollem Gange

Nach der Sperrung des Grünbachstegs begannen jetzt die Erneuerungsarbeiten. Der neue Steg liegt vorgefertigt beim Bauhof.

Gerlachsheim. Nach der Mitteilung der Sperrung des Grünbachstegs in der Zeit vom Freitag, 26. Oktober, bis Dienstag, 6. November, begannen jetzt die Erneuerungsarbeiten. Sie wurden bewusst in die Herbstferien gelegt, so dass keine Schüler von der Sperrung betroffen sind.

Der Steg ist die Hauptverbindung von Gerlachsheim zum Bahnhalt Gerlachsheim. Er wird besonders von Pendlern und Schülern genutzt. Die Demontage war nach Information von Oliver Litterer vom Tiefbauamt der Stadt Lauda-Königshofen notwendig geworden, weil besonders die Stahlträger Abnutzungserscheinungen zeigten.

Der bereits in die Jahre gekommene Steg wurde nun am Donnerstag demontiert. Die Arbeiten wurden von der Firma Konrad Bau durchgeführt.

Mit einem 19,8 Tonen schweren Mobil-Bagger rückten die Arbeiter an und montierten die Brücke in einer mehrstündigen Arbeit ab. Auf beiden Seiten des Baches wurden Arbeiten durchgeführt, so dass die neuen Träger eingebracht werden können.

Zur Loslösung des Stegs wurden die Baggerketten zweimal aufgehängt. Anschließend musste der Stahl für den Abtransport zum Schrotthändler noch abgeflext werden.

Der neue Steg soll mit einer Länge von 9,3 Metern und einer Breite von 1,3 Metern in etwa die gleichen Maße wie zuvor haben.

Er wurde vom Bauhof Lauda-Königshofen bereits angefertigt, und auch die Vorbereitungen für die Einbringung laufen bereits.

Wie Litterer mitteilt, soll er als Ganzes zum bisherigen Standort transportiert und dann eingehoben werden.

Anschließend müssen die Eisenträger noch einbetoniert und der Belag sowie das Geländer montiert werden. Durch die Vormontage wurde die Sperrzeit des Stegs auf eine Woche reduziert.

Die Gesamtkosten betragen nach Auskunft der Stadtverwaltung rund 20 000 Euro.

Bald kann der Steg dann wieder in vollem Umfang von der Bevölkerung genutzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018