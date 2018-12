Erneut heftige Kritik an Zuständen im Kindergarten

Königshofen.Die Königshöfer Stadträte hatten zum Bürgergespräch eingeladen, weshalb über 50 Bürger aus Königshofen diese Gelegenheit wahrnahmen. Der Rathaussaal war erfreulicherweise komplett belegt.

Stadtrat Herbert Bieber gab Informationen zum Bürgerbüro in Königshofen und wies daraufhin, dass noch mehr Bürger die Dienste des Büros in Anspruch nehmen müssten, damit die Öffnungszeiten beibehalten werden können. Auch auf die am Rathaus bestehende WLAN Verbindung machte er aufmerksam.

Im neuen Jahr kommt die Stadtbeschilderung in Königshofen, die auch auf wichtige kulturelle und historische Standpunkte hinweisen wird. Auch die Parksituation in der Antoniusstrasse werde 2019 voraussichtlich mit Schildern und Parkbuchten verbessert.

Die nach der letzten Verkehrsschau beantragten Geschwindigkeitsinformationstafeln stehen jetzt zur Verfügung und werden demnächst an den jeweiligen Ortseingängen an der B 290 aufgestellt. Stadtrat Jörg Aeckerle und Dieter Markert gaben weitere Auskünfte zum Lärmaktionsplan. Des Weiteren kamen der fehlende Lebensmittelmarkt und das geplante Altenwohnheim zur Sprache. Die anstehende Renovierung der Tauber-Franken-Halle verzögert sich .

Stadtrat Aeckerle und Stadträtin Anja Günther informierten die Bürger über das Sanierungsgebiet Hexenstock, über Veränderungen am ehemaligen Lagerhaus, über das Salzmanngebäude und den Bahnhof in der Messestadt.

Das große Thema des Abends war die derzeitige Entwicklung im Zusammenhang mit den Kindergärten in Lauda-Königshofen. Stadtrat Reinhard Vollmer erläuterte zunächst hierzu detailliert die aktuelle Situation und verwies darauf, dass der Gemeinderat in der letzten Sitzung aufgrund des starken Bedarfs die Errichtung eines Waldkindergartens in einer Gruppenstärke bis maximal 20 Kinder auf Gemarkung Lauda beschlossen hat. Die anwesenden Eltern wurden in der weiteren Folge über die Modalitäten informiert. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass am 18. Dezember im Rathaus in Lauda ein Infoabend stattfinden wird, um Näheres über diesen Waldkindergarten zu erfahren.

Verschiedene Bürger machten keinen Hehl daraus, dass sie seit Jahren über die nicht mehr hinnehmbaren Zustände im Katholischen Kindergarten in Königshofen mehr als unzufrieden sind. Es wurde vor allem kritisiert, dass unterschiedliche Problemfelder bei den Verantwortlichen kaum Gehör finden, gar ignoriert würden, respektive auf die Stadtverwaltung verwiesen wird. Letztlich werden die vorgetragenen Veränderungswünsche kaum umgesetzt. Eine Bürgerin wörtlich: Uns stinkt das so langsam, das ist nicht mehr hinnehmbar, was unseren Kindern dort zugemutet wird.

Für eine weitere Aufregung sorgte dann die Information, dass sich die 2017 vom Gemeinderat beschlossene Sanierung des Kindergartengebäudes aufgrund noch nicht freigegebener Fördermittel auf Jahre verzögern wird und sich der Katholische Pfarrgemeinderat in der weiteren Folge nicht in der Lage sieht, die geforderte Gruppenanzahl in allen Stadtteilen auszudehnen.

Hierzu sollen weitere Gespräche mit dem Kirchenträger erfolgen, um langfristig planen zu können. Fest steht bereits, dass für 2019 Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dafür wurden Mittel im neuen Haushalt 2019 eingestellt. hebi

