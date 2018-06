Erneute Niederlage für Laudas „Erste“ in der 2. Bezirksliga

Anzeige

Der sechste Matchball saß dann und mit 6:0, 7:6 wurde der siegbringende fünfte Punkt ergattert. Die Jungsenioren liegen nun mit drei Siegen verlustpunktfrei auf dem zweiten Tabellenrang der 2. Bezirksliga und empfangen am Samstag auf heimischem Gelände Tabellenführer TC GWR Mosbach zum Spitzenspiel.

Laudas erster Herrenmannschaft scheinen in der 2. Bezirksliga so langsam die Felle davon zu schwimmen. Die Aufstellung war gespickt mit den spielfreien Herren 30, so wollte man beim TC RG Sulzbach etwas ausrichten, doch für V. Bier (2:6, 0:6) Timo Schneider (4:6, 1:6) und A. Zentgraf (2:6, 3:6) setzte es klare Zweisatzniederlagen. Spielentscheidend waren jedoch zwei andere Matches: Die knappe Niederlage von Roger Hamann (6:7, 4:6) und der äußerst unglückliche Spielverlauf von Philipp Konrad, der nach beherztem Kampf mit 6:2, 1:6, 9:11 das Nachsehen hatte. So blieb es nur Mike Steib vorbehalten, mit 6:0, 6:1 im Spitzeneinzel und an der Seite von R. Hamann mit 6:1, 6:2 im Einserdoppel die Punkte für die Taubertäler zu holen.

Nach dieser 2:7-Niederlage behält die Mannschaft noch sieglos die rote Laterne in der Tabelle und muss am Sonntag zum Tabellenführer TSG Germania Dossenheim – ein schwerer Gang an die Bergstraße.

Die Midcourt U 9 (Alin Scheuermann, Franz Ernst, Maximilian Huber und Clemens Bier) durfte zum renommierten TC Walldorf Astoria reisen und ihre Saison in der 1. Bezirksliga eröffnen. Die deutliche Niederlage ist für die jüngsten Talente im Verein kein Beinbruch, beim nächsten Spiel kann man es besser machen. Mit GW Mannheim kommt bereits am Sonntag ein weiterer der großen Clubs des Bezirks nach Lauda.

Die Midcourt-Mannschaft U 10 beendete ihr Heimspiel gegen den TC Tauberbischofsheim mit einem 16:16-Remis und führt weiterhin die Tabelle in der 2. Bezirksliga an. Für Laudas spielten und kämpften Janne Siegismund, Laurin Kirchgeßner, Ben Fischer und Hannah Bier. hoki

