Erste Mannschaft muss absteigen

Anzeige

Lauda.Nach zweijähriger Zugehörigkeit der ersten Mannshaft des TC Rot-Weiß zur 2. Bezirksliga muss das Team um Mannschaftsführer Mike Steib den bitteren Gang in die 1. Bezirksklasse antreten. Am Kapitän selbst lag es freilich nicht – sechs Siege aus sechs Spielen, so seine Bilanz, die auch im Abschlussspiel gegen den TC RW Waldpark Mannheim makellos blieb. 6:1, 6:0 lautete das Ergebnis seines Matches sowie zweimal 6:3 an der Seite von Mario Naber im Doppel.

Dass dies die einzigen Punkte für Lauda bleiben sollten an diesem Sonntagnachmittag, lag sicherlich auch an der dezimierten Aufstellung, der verletzungsbedingten Aufgabe von Roger Hamann beim Spielstand von 4:6, 1:3 und der äußerst unglücklichen Niederlage von Alexander Zentgraf mit 2:6, 6:3, 7:10 an Punkt vier. Daniel Hammerich (2:6, 1:6) und Mario Naber (1:6, 0:6) waren in ihren Spielen chancenlos. Nach dieser 2:7-Niederlage und dem Abstieg gilt es, in der nächsten Saison eine Klasse tiefer einen Neuanfang mit mehr Teamspirit und jungen, talentierten Spielern zu versuchen.

Laudas Herren 30 hingegen schienen mit Kanonen auf Spatzen schießen zu wollen. Walter Schiel (6:0, 6:1) Timo Schneider (6:0, 6:2) und Holger Frank, nervenstark, mit 4:6, 6:2, 10:6 sowie Walter Schiel/Martin Pradel (6:0, 6:0) fuhren gegen einen zu dritt angetreten Gegner vom ESV RW Heidelberg einen 6:0-Heimsieg ein.