Erste Uniformen stammen von örtlichen Schneidern

Anzeige

Der etwa 350 Kubikmeter umfassende Hochbehälter in der Oberen Raingasse war gleichzeitig Brandre–serve.

Der Aufbau des Feuerlöschwesens beruhte bis ins Jahr 1938 auf Landesrecht. Ein Gesetz von 1938 unterschied zwischen Feuerschutz–polizei und den sonstigen Feuerwehren, jedoch allemal als Teil der kommunalen Selbstverwaltung. In Oberlauda war es so, dass man das Ansinnen des Landesfeuerwehrver–bandes Baden, eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen, durch Gemeinderatsbeschluss vom 7. August 1938 „aus finanziellen Gründen“ ablehnte.

Bemerkenswert war auch die am 25. Januar 1941 gegenüber dem Landratsamt gegebene Erklärung der Gemeindeverwaltung, dass in Folge der Einberufungen zum Kriegsdienst nur noch wenige Leute zu Hause wären. 1945 wurde eine Pflichtfeuerwehr bestellt und als deren Feuerwehrführer der Metzgermeister Bonifaz Ebert und sein Stellvertreter Bernhard Balbach eingesetzt. Für einen größeren Einsatz war man nicht gerüstet und auf Uniformen legte man gleich nach dem Krieg – sicherlich auch aus finanziellen Gründen – keinen Wert.

Am 13. Februar 1948 wurde dann die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Gründungsmitglieder waren Linus Haas, Bruno Hellinger, Alfons Umminger, Felix Klingert, Ludwig Sack, Bernhard Mohr, Erwin Mühling und Wilhelm Sack. Die ersten zehn Uniformen wurden noch von den ortsansässigen Schneidern Karl Obert und Johann Karlberger ge–näht.

Der ersten Feuerwehrspritze folgte eine luftgekühlte Motorspritze. Im Schnitt war die Wehr 25 bis 32 Mann stark. Optimaler wurde es Mitte der 1950er Jahre mit der Schaffung von Wasserentnahmestellen im Zuge der Bachregulierung und Verdolung. Schließlich wurde das jahrzehntelange Problem der Druckabhängigkeit durch den Zusammenschluss mit der Laudaer Wasserversorgung und dem dortigen Oberzonenbehälter am Galgenberg gelöst.

Folgende Kommandanten führten die Wehr seit 1948 an: Linus Haas, Heinz Renk, Hans Burk, Bruno Hellinger, Engert Sebastian, Kurt Breitenstein.

Schlepperfahrer: Wilhelm Sack und Gerhard Haas. Schriftführer: Bernhard Mohr, Elmar Sack, Rainer Ebert, Walter Mohr. Kassierer: Erich Stephan, Gerold Hellinger, Otto Sack, Kurt Breitenstein. Ehrenkommandant ist bis heute Bruno Hellinger, der 23 Jahre als Kommandant diente.

Vom 23. bis 24. Mai 1998 beging die Wehr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Feuerwehr 27 Kameraden sowie zwölf Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehr. Im gesellschaftlichen Bereich hat die Feuerwehr in Oberlauda inzwischen viele Aufgaben übernommen, so das traditionelle Johannisfeuer am Schmachtenberg, die Verkehrssicherung bei Prozessionen, beim Martinsumzug der Kinder oder beim Fasnachtsumzug der Rootzen.

Heute hat die Freiwillige Feuerwehr Oberlauda 16 aktive Kameraden und zehn in der Altersmannschaft.

Durch die rasante Entwicklung der Technik, die vielen chemischen Transporte auf den Straßen, die Zunahme der Verkehrsdichte und damit der Unfälle kamen auf die Feuerwehren immer mehr Aufgaben und Verantwortung zu, so dass im Landkreis Main-Tauber Schwerpunkte gebildet wurden und mit dem Ausbau des nahen Standorts Lauda kleine Wehren, wie die in Oberlauda, an Bedeutung verloren.

Das 70-jährige Bestehen der Wehr Oberlauda findet im Rahmen des traditionellen Johannisfeuers am Freitag, 22. Juni, statt, am Schmachtenberg, wozu alle Bürger willkommen sind.

Festbeginn ist um 17 Uhr, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Holzabfälle (unbehandelt) können in Absprache mit dem Abteilungskommandanten am Tag vorher an die Feuerstelle gebracht werden, Meldungen sind unter Telefon 0171/6779336 möglich. kb/wh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.06.2018