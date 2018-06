Erstes eigenes Fahrzeug in Dienst gestellt

Anzeige

Beckstein.Man hätte es durchaus auch als einen historischen Anlass bezeichnen können, der die Becksteiner Floriansjünger am Samstag dazu bewog, mit hunderten befreundeter Kameraden aus der näheren und weiteren Umgebung sowie vielen Besuchern aus der Bevölkerung ein großes Feuerwehrfest auf die Beine zu stellen. Immerhin hatte man ein Feuerwehrfahrzeug zu segnen, was an sich zwar durchaus ein Grund zum Feiern wäre, an für sich aber noch nichts Außergewöhnliches darstellt.

Dass diese Segnung dagegen das erste eigenständig fahrende Fahrzeug in der Geschichte der Becksteiner Feuerwehr betreffen sollte, bewegte nun die Becksteiner Feuerwehrmitglieder dazu, diese neue Errungenschaft im Rahmen eines großen Feuerwehrfestes stolz der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie der amtierende Becksteiner Kommandant Thorsten Braun in seiner Begrüßungsrede reflektierte.

So lobte er weiterhin auch den Mut zur Modernisierung, sowohl vonseiten der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters, aber auch vonseiten des Gemeinderats und des Becksteiner Stadtrats Thomas Michelbach. Schließlich habe man nun mit diesem Fahrzeug auch die Möglichkeit, mobil an die Einsatzstellen zu gelangen und dort auch alternative Brandbekämpfungstechniken, unter anderem mit Atemschutz, durchführen zu können. Ein besonderer Dank galt dabei abermals den Becksteiner Winzern, die auf ihrem Gelände kurzfristig eine dauerhafte Bleibe für das neue Fahrzeug zur Verfügung stellen.