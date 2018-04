Erstkommunion bei bestem Wetter

Anzeige

Königshofen.Bei strahlendem Sonnenschein feierten 16 Kinder in der Pfarrkirche St. Mauritius in Königshofen mit Pfarrer Walterspacher ihr Fest der ersten heiligen Kommunion. Den feierlichen Einzug der Kinder in die Kirche begleiteten die Ministranten und die Musikkapelle Königshofen. Musikalisch wurde der Festgottesdienst durch Organist Paul Amann und den Kirchenchor umrahmt. Im Vorfeld hatten sich die Kommunionkinder, mit Unterstützung von Bettina Bleckmann aus dem Gemeindeteam, in Schatzsuchergottesdiensten und Gruppenstunden auf diesen ganz besonderen Tag vorbereitet. Bild: Kirchengemeinde