Erstkommunion in Marbach

Marbach.Im Rahmen des Kirchenpatroziniums feierten drei Mädchen und zwei Jungen ihre Erstkommunion in der St. Josefskirche in Marbach. Begleitet von der Winzerkapelle Beckstein und der Fahnenabordnung des TSV, zogen die Kommunionkinder in die Kirche ein. In der Kirche fand ein persönlicher, fröhlicher und feierlicher Gottesdienst mit Pfarrer Ralph Walterspacher und Diakon Philipp Ostertag statt. Neben dem Höhepunkt, dem Empfang der Erstkommunion, erfreuten die Kommunionkinder die Besucher mit ihrer Gesangseinlage. Bild: Kirchengemeinde