Erstkommunion in Marbach

Marbach.Gemeinsam mit dem Patrozinium wurde die Erstkommunion der drei Marbacher Kommunionkinder gefeiert. Der feierliche Gottesdienst, bei dem die Kinder erstmals das Sakrament der heiligen Kommunion empfangen durften, wurde unter dem Motto „Mit Jesus im Boot durchs Leben“ gefeiert. Im Anschluss fand die Sakramentsprozession zu Ehren des Heiligen Josef statt, welche von der Winzerkapelle Beckstein musikalisch begleitet wurde. Bei windigem aber trockenem Wetter zogen die Gläubigen mit dem Allerheiligsten durch den Ort. Am Josefbrunnen in der Ortsmitte fand eine Station statt, an welcher auch die Fürbitten für diesen Tag gebetet wurden. Bei der Prozession waren auch die Marbacher Kommunionkinder dabei. Bild: König

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019