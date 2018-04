Erstkommunion in Unter- und Oberbalbach

Anzeige

Unterbalbach/Oberbalbach.Die Kommunionkinder aus Unterbalbach und Oberbalbach feierten in der St. Georg Kirche in Oberbalbach das Fest ihrer ersten Heiligen Kommunion. Der feierliche Einzug in die Kirche wurde begleitet von der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach und die Musikband „Lebensfarben“ umrahmte die Feier im Gotteshaus musikalisch. Unter dem Motto „dem Geheimnis auf der Spur“ wurde der Gottesdienst von Pfarrer Ralph Walterspacher, Monika Härtig und Gemeindereferentin Patricia Merkel vorbereitet und gestaltet. Bild: Susanne Elzer