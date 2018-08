Erstmals wird ein Messe-Meister ermittelt

Noch knapp zwei Wochen, dann beginnt wieder die Königshöfer Messe. Bei der traditionellen Festbierprobe stellten die Verantwortlichen nun das Messeprogramm mit einigen Neuerungen vor.

Königshofen. „Wir wollen jedes Jahr die Messe ein kleines bisschen verändern, um sie voranzubringen. Sei es am Programm, am Ablauf oder an der Infrastruktur.“ So waren am Mittwochabend im Gooden der DLRG

...