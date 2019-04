Es „funkte“ beim Fasnachtstanz

Lauda.Der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda gehören seitdem beide an, sie sogar aktiv bei den Schlothegschen: Kein Wunder, nahm doch einst alles an Fasnacht seinen Anfang. „Beim Tanz 1965 lernten wir uns nämlich im legendären Rüger-Saal kennen“, erinnerten sich gemeinsam Herbert und Christine Oehm, geborene Span, an die erste Begegnung. Ein wegweisendes Aufeinandertreffen, das letztlich in die Eheschließung am 12. April 1969 mündete, weshalb das in Lauda wohnende Paar nun das Fest der goldenen Hochzeit feiert.

Vor den Traualter traten die Jubilare vor genau 50 Jahren in der Wehrkirche in Oberschüpf, in der am heutigen Samstag um 14.30 Uhr auch ein Dankgottesdienst stattfindet, dem sich das fröhliche Beisammensein im Familienkreis anschließt. Mit dabei natürlich die aus der Ehe hervorgegangenen zwei Kinder nebst Anhang plus drei Enkel, während außer den Verwandten noch zahlreiche Freunde und Bekannte gratulieren.

In Lauda fühlt sich das Jubelpaar übrigens längst heimisch, obwohl es beide erst später in die einstige Eisenbahnerstadt verschlug. So erblickte Herbert Oehm am 6. März 1944 als fünftes und jüngstes Kind des Schmiedemeisters Wilhelm Oehm das Licht der Welt in Oberschüpf, wo er auch die dortige Volksschule besuchte.

Danach schloss sich ab 1958 eine Ausbildung als Maschinenschlosser bei der Laudaer Firma Trafö mit weiterer Verweildauer an, gefolgt ab 1965 mit einer Beschäftigung beim Werk Schachenmayr in Tauberbischofsheim. Nach der Betriebsschließung in der Kreisstadt wechselte Herbert Oehm bis 1988 zum Arbeitgeber Escher in Boxberg, bevor das Unternehmen AT in Königshofen die letzte Station bis zum Eintritt in den Ruhestand 2009 bildete. Zuletzt vorwiegend im Außendienst tätig, verfügt der über 30 Jahre als aktiver Fußballer beim TSV Unterschüpf der dem Verein nach wie vor verbundene Rentner mittlerweile über genügend Zeit, um sich ausführlich dem Geschehen um das runde Leder zu widmen, so auch als Zuschauer beim FV Lauda.

Beim ETSV Lauda bringt sich dagegen seit mehr als vier Jahrzehnten unter anderem Christine Oehm ein, die unter ihrem Mädchennamen Span am 5. Mai 1948 in Schlehdorf in Oberbayern bei insgesamt drei Geschwistern zur Welt kam, ehe die Familie 1962 in die Weinstadt Lauda übersiedelte.

Die gelernte Konfektionsnäherin mit einer abgeschlossenen Lehre bei der örtlichen Bekleidungsfabrik Fischer legte wie viele andere zwischendurch eine Familienpause ein, um dann jedoch noch einmal in das Berufsleben zurückzukehren.

So kümmerte sie sich zuletzt 20 Jahre lang um Aufgaben im Magazin der Firma Lauda Dr. Wobser, und dies bis zur Rente ebenfalls im Jahr 2009.

Fit hält sich das vielfältig interessierte Jubelpaar neben weiteren Hobbys vor allem mit Schwimmen, Radfahren und Wandern, so dass also der großen Feier zur goldenen Hochzeit nichts im Wege steht, ein Anlass, zu dem auch die Fränkischen Nachrichten gratulieren. bix

