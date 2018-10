Lauda-Königshofen.„In Deutschland stehen schon mehr als 28 000 Windräder. Diese sind die wirklichen Klimakiller, da ihnen bereits tausende Hektar Wald zum Opfer fielen. Sie lassen eine verbrannte Erde zurück, da klimaneutrale Wälder geopfert werden. Es wird Zeit, gegen diesen Öko-Wahnsinn aufzustehen“: Diese Erklärung – auszugsweise – schickte aus dem Zuhörerkreis zuvor Rainer Strunz (Marbach) voraus, ehe sich der Gemeinderat mit der zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes „2010plus“ (Windenergie) befasste sowie nach der Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken auch bei einer Gegenstimme so beschloss.

Man habe den Bürgerwillen gewahrt, bekräftigte eingangs Bürgermeister Thomas Maertens, der festhielt, dass man alles unternahm, um Heckfeld nicht noch mehr zuzumuten, bevor der Landschaftsarchitekt Michael Glaser des beauftragten Planungsbüros „FaktorGrün“ (Freiburg) detailliert auf den gesamten Komplex einging. Mit Blick auf die 27 Stellungnahmen merkte der Diplom-Ingenieur an, dass man stets „sauber argumentiert“ habe, um damit auf die Kennzahlen überzuleiten. Bei einer Gesamtfläche im Stadtgebiet von 9445 Hektar blieben nach gewissen Tabuzonen und sonstigen Ausschlusskriterien noch 59 Hektar an Konzentrationszonen für die Windkraft übrig, hieß es, das bedeute 7,2 Prozent bezogen auf die für die Windenergie zugänglichen Potenzialflächen und am Ende überhaupt lediglich noch 0,62 Prozent.

In der Konzentrationszone drei sei es möglich, zwei Referenzanlagen zu installieren, und in der Zone 4.2 voraussichtlich mindestens drei, so die weitere Aussage, wobei der Planer die Windgeschwindigkeiten zwischen 5,25 bis zu 5,75 Meter in der Sekunde in 100 Metern über Grund bezifferte.

Nach einer kurzen Eingrenzung der einzelnen Areale meldeten sich zahlreiche Mitglieder des Gremiums zu Wort, wobei zuerst Michael Geier (Freie Bürgerliste, Lauda) darauf hinwies, dass teilweise schon Baurecht bestehe. Man habe sich die Sache nicht leicht gemacht, befand Dr. Hans-Dieter Heinrich (CDU, Lauda), während Reinhard Vollmer (Freie Bürgerliste, Königshofen) an die zweijährige lange Phase erinnerte, zu der er die Bürgerbefragung als „übertrieben“ bezeichnete. Er teile die Freude nicht, ziehe jetzt allerdings einen Strich darunter, betonte Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger, Lauda), der den Egoismus in den Rathäusern als zu groß titulierte und dem Bürgermeister vorwarf, eine Chance verpasst zu haben.

Die Verwaltung lobte dagegen Werner Kilb (CDU, Oberlauda), der bedauerte, dass man das Ganze auf die Kommunen verlagerte, ehe Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste, Lauda) die Meinung vertrat, dass man mit den jetzt ausgewiesenen zwei Flächen doch gut leben könne.

Man sei rechtzeitig auf das Bremspedal getreten, merkte noch Marco Hess (CDU, Oberbalbach) an, bevor sowohl Hartmut Schäffner (CDU, Marbach) als auch Andreas Schäffner (Freie Bürgerliste, Gerlachsheim) manches noch nicht so klar und damit eine gewisse Problematik erkannten, bis das Schlusswort schließlich Tobias Sauer (Freie Bürgerliste, Heckfeld) gehörte, der sich froh über die nunmehr gefundene Lösung zeigte. bix

